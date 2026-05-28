Donnerstag, 28.05.2026

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
28.05.26 | 08:55
82,19 Euro
-1,65 % -1,38
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, May 28

Fund Name NAV Date ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-27 IE00BF541080 343000.000 47340521.50 138.0190
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-27 IE00BF540Z61 746000.000 56209707.57 75.3481
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-05-27 IE00BQQP9F84 36850000.000 3579258371.98 97.1305
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-05-27 IE00BDFBTQ78 29925000.000 1962386979.27 65.5768
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-05-27 IE00BYWQWR46 10450000.000 614776084.45 58.8302
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-05-27 IE00BQQP9G91 11650000.000 1219054912.92 104.6399
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-05-27 IE00BDS67326 3806000.000 262674032.68 69.0158
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-05-27 IE00BQQP9H09 5700000.000 352109653.49 61.7736
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-05-27 IE00BL0BMZ89 4800000.000 173618902.36 36.1706
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-05-27 IE00BMC38736 74050000.000 8134405991.01 109.8502
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-05-27 IE00BMDH1538 16300000.000 203718771.79 12.4981
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-05-27 IE00BMDKNW35 46250000.000 732333549.88 15.8342
VanEck New China UCITS ETF 2026-05-27 IE0000H445G8 420000.000 7025859.58 16.7282
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-05-27 IE0002PG6CA6 78400000.000 1502555947.95 19.1653
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-05-27 IE0005B8WVT6 580000.000 13171107.18 22.7088
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-05-27 IE000YU9K6K2 20390000.000 2769584784.93 135.8305
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-05-27 IE000B9PQW54 660000.000 13308531.61 20.1644
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-05-27 IE0001J5A2T9 555000.000 15462767.59 27.8608
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-05-27 IE0005TF96I9 630000.000 11050393.18 17.5403
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-05-27 IE000M7V94E1 44270000.000 2642268959.33 59.6853
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-05-27 IE000NXF88S1 10070000.000 347787496.98 34.5370
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-05-27 IE000YYE6WK5 128050000.000 8220699267.55 64.1991
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-27 IE000J6CHW80 2674000.000 66555715.37 24.8899
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-05-27 IE0007I99HX7 1600000.000 39574684.39 24.7342
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-05-27 IE000SBU19F7 550000.000 13673057.14 24.8601
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-05-27 IE0007Y8Y157 25150000.000 817641179.33 32.5106
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-05-27 IE000QYDXKV5 250000.000 4986410.50 19.9456
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.