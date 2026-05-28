VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 28
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BF541080
|343000.000
|47340521.50
|138.0190
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56209707.57
|75.3481
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3579258371.98
|97.1305
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1962386979.27
|65.5768
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|614776084.45
|58.8302
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BQQP9G91
|11650000.000
|1219054912.92
|104.6399
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BDS67326
|3806000.000
|262674032.68
|69.0158
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|352109653.49
|61.7736
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173618902.36
|36.1706
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BMC38736
|74050000.000
|8134405991.01
|109.8502
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BMDH1538
|16300000.000
|203718771.79
|12.4981
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-27
|IE00BMDKNW35
|46250000.000
|732333549.88
|15.8342
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-27
|IE0000H445G8
|420000.000
|7025859.58
|16.7282
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-27
|IE0002PG6CA6
|78400000.000
|1502555947.95
|19.1653
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-27
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13171107.18
|22.7088
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000YU9K6K2
|20390000.000
|2769584784.93
|135.8305
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13308531.61
|20.1644
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-27
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15462767.59
|27.8608
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-27
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11050393.18
|17.5403
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000M7V94E1
|44270000.000
|2642268959.33
|59.6853
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000NXF88S1
|10070000.000
|347787496.98
|34.5370
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000YYE6WK5
|128050000.000
|8220699267.55
|64.1991
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66555715.37
|24.8899
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-27
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|39574684.39
|24.7342
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13673057.14
|24.8601
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-27
|IE0007Y8Y157
|25150000.000
|817641179.33
|32.5106
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-27
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|4986410.50
|19.9456
© 2026 PR Newswire