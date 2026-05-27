VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 27
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BF541080
|343000.000
|47289427.31
|137.8701
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56154582.96
|75.2742
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3682845725.31
|99.9415
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1990359517.22
|66.5116
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BYWQWR46
|10550000.000
|618027790.87
|58.5808
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BQQP9G91
|11650000.000
|1248811802.81
|107.1941
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BDS67326
|3806000.000
|262719201.03
|69.0276
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|352494038.55
|61.8411
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|174295936.34
|36.3117
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BMC38736
|73800000.000
|8166691257.05
|110.6598
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BMDH1538
|16400000.000
|202235537.03
|12.3314
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-26
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|718689247.71
|15.3566
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-26
|IE0000H445G8
|420000.000
|7062880.38
|16.8164
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-26
|IE0002PG6CA6
|78150000.000
|1503383619.40
|19.2372
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-26
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13011121.79
|22.4330
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000YU9K6K2
|19890000.000
|2628072604.11
|132.1303
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12784487.99
|19.9758
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-26
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15465647.11
|27.8660
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-26
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11247590.45
|17.8533
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000M7V94E1
|44170000.000
|2665402754.61
|60.3442
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000NXF88S1
|10070000.000
|363060154.76
|36.0536
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000YYE6WK5
|128050000.000
|8258650050.95
|64.4955
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66504410.09
|24.8708
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-26
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|39656412.59
|24.7853
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13719878.17
|24.9452
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-26
|IE0007Y8Y157
|24100000.000
|786411750.23
|32.6312
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-26
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|5006319.14
|20.0253
© 2026 PR Newswire