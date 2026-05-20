Mittwoch, 20.05.2026

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
20.05.26 | 09:11
81,80 Euro
+0,15 % +0,12
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
20.05.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, May 20

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-19 IE00BF541080 343000.000 47097370.22 137.3101
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-19 IE00BF540Z61 746000.000 55675621.19 74.6322
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-05-19 IE00BQQP9F84 37400000.000 3557909965.94 95.1313
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-05-19 IE00BDFBTQ78 29925000.000 1874242579.45 62.6313
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-05-19 IE00BYWQWR46 10650000.000 634712394.24 59.5974
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-05-19 IE00BQQP9G91 11800000.000 1209052554.06 102.4621
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-05-19 IE00BDS67326 3806000.000 258905023.68 68.0255
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-05-19 IE00BQQP9H09 5700000.000 341737121.02 59.9539
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-05-19 IE00BL0BMZ89 4800000.000 171350422.31 35.6980
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-05-19 IE00BMC38736 73100000.000 7160166154.51 97.9503
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-05-19 IE00BMDH1538 16300000.000 175783502.20 10.7843
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-05-19 IE00BMDKNW35 46950000.000 658453318.88 14.0246
VanEck New China UCITS ETF 2026-05-19 IE0000H445G8 420000.000 7093325.09 16.8889
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-05-19 IE0002PG6CA6 77900000.000 1414225983.42 18.1544
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-05-19 IE0005B8WVT6 580000.000 12946821.55 22.3221
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-05-19 IE000YU9K6K2 18790000.000 2161431893.25 115.0310
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-05-19 IE000B9PQW54 640000.000 12360350.44 19.3130
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-05-19 IE0001J5A2T9 555000.000 15213192.89 27.4112
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-05-19 IE0005TF96I9 630000.000 11141002.92 17.6841
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-05-19 IE000M7V94E1 43870000.000 2463438957.40 56.1532
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-05-19 IE000NXF88S1 10020000.000 369492322.73 36.8755
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-05-19 IE000YYE6WK5 128550000.000 7919487648.75 61.6063
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-19 IE000J6CHW80 2674000.000 65860754.87 24.6301
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-05-19 IE0007I99HX7 1600000.000 38753158.76 24.2207
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-05-19 IE000SBU19F7 550000.000 13290346.55 24.1643
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-05-19 IE0007Y8Y157 23550000.000 675584519.17 28.6872
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-05-19 IE000QYDXKV5 250000.000 4980625.01 19.9225
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.