VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BF541080
|343000.000
|47097370.22
|137.3101
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55675621.19
|74.6322
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BQQP9F84
|37400000.000
|3557909965.94
|95.1313
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1874242579.45
|62.6313
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BYWQWR46
|10650000.000
|634712394.24
|59.5974
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1209052554.06
|102.4621
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BDS67326
|3806000.000
|258905023.68
|68.0255
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|341737121.02
|59.9539
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|171350422.31
|35.6980
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BMC38736
|73100000.000
|7160166154.51
|97.9503
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BMDH1538
|16300000.000
|175783502.20
|10.7843
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-19
|IE00BMDKNW35
|46950000.000
|658453318.88
|14.0246
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-19
|IE0000H445G8
|420000.000
|7093325.09
|16.8889
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-19
|IE0002PG6CA6
|77900000.000
|1414225983.42
|18.1544
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-19
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12946821.55
|22.3221
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000YU9K6K2
|18790000.000
|2161431893.25
|115.0310
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12360350.44
|19.3130
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-19
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15213192.89
|27.4112
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-19
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11141002.92
|17.6841
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000M7V94E1
|43870000.000
|2463438957.40
|56.1532
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|369492322.73
|36.8755
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000YYE6WK5
|128550000.000
|7919487648.75
|61.6063
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|65860754.87
|24.6301
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-19
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|38753158.76
|24.2207
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13290346.55
|24.1643
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-19
|IE0007Y8Y157
|23550000.000
|675584519.17
|28.6872
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-19
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|4980625.01
|19.9225
