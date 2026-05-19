VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BF541080
|343000.000
|47183653.56
|137.5617
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55901748.25
|74.9353
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BQQP9F84
|37400000.000
|3687597924.86
|98.5989
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1935202234.37
|64.6684
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BYWQWR46
|10650000.000
|628280701.87
|58.9935
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1255614787.88
|106.4080
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BDS67326
|3790000.000
|259042333.73
|68.3489
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|343545151.03
|60.2711
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170695786.70
|35.5616
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BMC38736
|73100000.000
|7186787465.49
|98.3145
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BMDH1538
|16300000.000
|180724073.54
|11.0874
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-18
|IE00BMDKNW35
|47000000.000
|666796824.50
|14.1872
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-18
|IE0000H445G8
|420000.000
|7057715.47
|16.8041
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-18
|IE0002PG6CA6
|78000000.000
|1460205917.86
|18.7206
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-18
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12913544.08
|22.2647
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000YU9K6K2
|18540000.000
|2122391440.00
|114.4763
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12323634.42
|19.2557
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-18
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15359655.51
|27.6751
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-18
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11065902.31
|17.5649
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000M7V94E1
|43870000.000
|2525216602.89
|57.5614
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000NXF88S1
|9920000.000
|367592572.84
|37.0557
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000YYE6WK5
|128750000.000
|7882774115.03
|61.2254
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66048057.18
|24.7001
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-18
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|39010483.52
|24.3816
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13394540.05
|24.3537
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-18
|IE0007Y8Y157
|23550000.000
|682965016.07
|29.0006
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-18
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|4964433.26
|19.8577
© 2026 PR Newswire