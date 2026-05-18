VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, May 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BF541080
|343000.000
|47226141.97
|137.6855
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55926292.29
|74.9682
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BQQP9F84
|37400000.000
|3708808759.07
|99.1660
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1954108456.01
|65.3002
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BYWQWR46
|10650000.000
|629592750.83
|59.1167
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1276406406.38
|108.1700
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BDS67326
|3790000.000
|259593967.51
|68.4945
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|339720588.72
|59.6001
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170133918.37
|35.4446
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BMC38736
|72900000.000
|7321679356.67
|100.4346
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BMDH1538
|16300000.000
|184427286.76
|11.3146
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-15
|IE00BMDKNW35
|47900000.000
|707754110.67
|14.7757
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-15
|IE0000H445G8
|420000.000
|7114896.83
|16.9402
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-15
|IE0002PG6CA6
|77100000.000
|1471299342.98
|19.0830
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-15
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12890203.16
|22.2245
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000YU9K6K2
|18390000.000
|2062022377.58
|112.1274
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12393317.84
|19.3646
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-15
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15547886.32
|28.0142
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-15
|IE0005TF96I9
|630000.000
|10812567.06
|17.1628
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000M7V94E1
|43820000.000
|2571066239.49
|58.6734
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000NXF88S1
|9920000.000
|357182582.84
|36.0063
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000YYE6WK5
|128850000.000
|7778810976.50
|60.3711
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66127487.66
|24.7298
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-15
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|38579669.83
|24.1123
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13343901.47
|24.2616
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-15
|IE0007Y8Y157
|23300000.000
|679590556.32
|29.1670
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-15
|IE000QYDXKV5
|150000.000
|2953135.60
|19.6876
