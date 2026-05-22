VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BF541080
|343000.000
|47160352.12
|137.4937
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55899373.77
|74.9321
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BQQP9F84
|37200000.000
|3617753849.03
|97.2514
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1919996439.61
|64.1603
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BYWQWR46
|10550000.000
|619356980.89
|58.7068
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1215580913.76
|103.4537
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BDS67326
|3806000.000
|260613897.70
|68.4745
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|347589717.98
|60.9807
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173123041.87
|36.0673
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BMC38736
|73150000.000
|7545613441.19
|103.1526
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BMDH1538
|16400000.000
|187863021.90
|11.4551
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-21
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|708274556.95
|15.1341
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-21
|IE0000H445G8
|420000.000
|6971931.10
|16.5998
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-21
|IE0002PG6CA6
|77900000.000
|1448727500.11
|18.5973
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-21
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12904935.20
|22.2499
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000YU9K6K2
|19140000.000
|2245553559.14
|117.3225
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12764253.12
|19.9441
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-21
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15214279.37
|27.4131
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-21
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11303006.10
|17.9413
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000M7V94E1
|44020000.000
|2564354403.20
|58.2543
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000NXF88S1
|10070000.000
|365371344.43
|36.2832
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000YYE6WK5
|128150000.000
|7996033026.25
|62.3959
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66307705.86
|24.7972
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-21
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|39310728.80
|24.5692
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13490564.42
|24.5283
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-21
|IE0007Y8Y157
|23650000.000
|736231142.15
|31.1303
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-21
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|5003850.90
|20.0154
© 2026 PR Newswire