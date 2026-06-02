VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BF541080
|343000.000
|47497760.27
|138.4774
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56457303.60
|75.6800
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BQQP9F84
|36800000.000
|3615926373.61
|98.2589
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BDFBTQ78
|29675000.000
|1975592931.53
|66.5743
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|626046953.52
|59.9088
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BQQP9G91
|11550000.000
|1227992971.38
|106.3197
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BDS67326
|3806000.000
|263968466.40
|69.3559
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|357968670.14
|62.8015
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173783207.82
|36.2048
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BMC38736
|75700000.000
|8502643064.70
|112.3203
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BMDH1538
|18250000.000
|219419017.89
|12.0230
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-01
|IE00BMDKNW35
|44550000.000
|722523928.02
|16.2183
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-01
|IE0000H445G8
|420000.000
|7035783.38
|16.7519
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-01
|IE0002PG6CA6
|79500000.000
|1546566629.56
|19.4537
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-01
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12880447.79
|22.2077
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000YU9K6K2
|22790000.000
|2785179695.88
|122.2106
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13708747.49
|20.7708
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-01
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15324717.66
|27.6121
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-01
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11000449.42
|17.4610
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000M7V94E1
|44570000.000
|2688348567.82
|60.3174
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|344192745.93
|34.3506
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000YYE6WK5
|127650000.000
|8325129600.80
|65.2184
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66780720.69
|24.9741
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-01
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|39440233.05
|25.4453
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13882411.30
|25.2407
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-01
|IE0007Y8Y157
|25800000.000
|875001974.33
|33.9148
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000QYDXKV5
|350000.000
|6873696.15
|19.6391
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-01
|IE000YYVSM16
|250000.000
|4827882.87
|19.3115
© 2026 PR Newswire