VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BF541080
|343000.000
|47383036.30
|138.1430
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56413196.78
|75.6209
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BQQP9F84
|36750000.000
|3918306936.22
|106.6206
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|2031873634.42
|68.0125
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|652225998.14
|60.1130
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1354238927.11
|115.2544
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BDS67326
|3654000.000
|254469486.43
|69.6413
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|349782685.98
|61.3654
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|175230430.34
|36.5063
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BMC38736
|71500000.000
|7406283363.30
|103.5844
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BMDH1538
|15650000.000
|171585965.49
|10.9640
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-08
|IE00BMDKNW35
|50400000.000
|767646158.01
|15.2311
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-08
|IE0000H445G8
|420000.000
|7283060.51
|17.3406
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-08
|IE0002PG6CA6
|75850000.000
|1573626699.13
|20.7466
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-08
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13056978.14
|22.5120
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000YU9K6K2
|17290000.000
|1831632166.52
|105.9359
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12821674.61
|20.0339
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-08
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15762273.05
|28.4005
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-08
|IE0005TF96I9
|630000.000
|10885410.79
|17.2784
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000M7V94E1
|43370000.000
|2764006799.80
|63.7308
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|344945264.56
|34.4257
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000YYE6WK5
|129950000.000
|8223576096.34
|63.2826
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66641337.51
|24.9220
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-08
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40686080.92
|24.6582
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13670714.67
|24.8558
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-08
|IE0007Y8Y157
|22950000.000
|678653381.83
|29.5710
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-08
|IE000QYDXKV5
|150000.000
|2961359.53
|19.7424
