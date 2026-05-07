VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BF541080
|343000.000
|47347980.94
|138.0408
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56461215.55
|75.6853
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BQQP9F84
|36800000.000
|3831792207.55
|104.1248
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|1998874528.77
|66.9079
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|651116368.52
|60.0107
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1323879504.04
|112.1932
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BDS67326
|3594000.000
|249232420.22
|69.3468
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|357948254.91
|61.7152
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|176602870.89
|36.7923
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BMC38736
|70600000.000
|7032150316.48
|99.6055
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BMDH1538
|15100000.000
|169914252.90
|11.2526
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-06
|IE00BMDKNW35
|50750000.000
|796379927.15
|15.6922
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-06
|IE0000H445G8
|420000.000
|7168899.00
|17.0688
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-06
|IE0002PG6CA6
|75150000.000
|1582986188.77
|21.0644
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-06
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13141988.75
|22.6586
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000YU9K6K2
|17140000.000
|1737728898.55
|101.3844
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12895429.26
|20.1491
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-06
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15619800.05
|28.1438
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-06
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11160237.33
|17.7147
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000M7V94E1
|42970000.000
|2802215103.98
|65.2133
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000NXF88S1
|10070000.000
|355883006.55
|35.3409
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8596509164.01
|66.1016
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66750080.71
|24.9626
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-06
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40464638.81
|24.5240
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13626563.97
|24.7756
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-06
|IE0007Y8Y157
|22750000.000
|674445216.83
|29.6459
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-06
|IE000QYDXKV5
|150000.000
|3000505.79
|20.0034
