Donnerstag, 07.05.2026
Der PEA-Countdown: Wie 2026 zum Neubewertungsjahr von Alaska Energy Metals wird
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
07.05.26 | 12:42
58,23 Euro
+2,23 % +1,27
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
07.05.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 07

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-06 IE00BF541080 343000.000 47347980.94 138.0408
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-06 IE00BF540Z61 746000.000 56461215.55 75.6853
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-05-06 IE00BQQP9F84 36800000.000 3831792207.55 104.1248
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-05-06 IE00BDFBTQ78 29875000.000 1998874528.77 66.9079
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-05-06 IE00BYWQWR46 10850000.000 651116368.52 60.0107
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-05-06 IE00BQQP9G91 11800000.000 1323879504.04 112.1932
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-05-06 IE00BDS67326 3594000.000 249232420.22 69.3468
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-05-06 IE00BQQP9H09 5800000.000 357948254.91 61.7152
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-05-06 IE00BL0BMZ89 4800000.000 176602870.89 36.7923
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-05-06 IE00BMC38736 70600000.000 7032150316.48 99.6055
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-05-06 IE00BMDH1538 15100000.000 169914252.90 11.2526
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-05-06 IE00BMDKNW35 50750000.000 796379927.15 15.6922
VanEck New China UCITS ETF 2026-05-06 IE0000H445G8 420000.000 7168899.00 17.0688
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-05-06 IE0002PG6CA6 75150000.000 1582986188.77 21.0644
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-05-06 IE0005B8WVT6 580000.000 13141988.75 22.6586
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-05-06 IE000YU9K6K2 17140000.000 1737728898.55 101.3844
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-05-06 IE000B9PQW54 640000.000 12895429.26 20.1491
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-05-06 IE0001J5A2T9 555000.000 15619800.05 28.1438
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-05-06 IE0005TF96I9 630000.000 11160237.33 17.7147
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-05-06 IE000M7V94E1 42970000.000 2802215103.98 65.2133
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-05-06 IE000NXF88S1 10070000.000 355883006.55 35.3409
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-05-06 IE000YYE6WK5 130050000.000 8596509164.01 66.1016
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-06 IE000J6CHW80 2674000.000 66750080.71 24.9626
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-05-06 IE0007I99HX7 1650000.000 40464638.81 24.5240
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-05-06 IE000SBU19F7 550000.000 13626563.97 24.7756
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-05-06 IE0007Y8Y157 22750000.000 674445216.83 29.6459
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-05-06 IE000QYDXKV5 150000.000 3000505.79 20.0034
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.