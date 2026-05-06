VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BF541080
|343000.000
|47224203.78
|137.6799
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56235627.20
|75.3829
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3582471238.96
|97.2177
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|1891393723.63
|63.3103
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|648700485.75
|59.7881
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1244920254.00
|104.6151
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BDS67326
|3594000.000
|246750337.44
|68.6562
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|352543006.72
|60.7833
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173663872.38
|36.1800
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BMC38736
|70500000.000
|6649126682.99
|94.3139
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BMDH1538
|15100000.000
|164397406.18
|10.8872
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-05
|IE00BMDKNW35
|50750000.000
|742991819.54
|14.6402
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-05
|IE0000H445G8
|420000.000
|7109708.88
|16.9279
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-05
|IE0002PG6CA6
|75150000.000
|1520360308.54
|20.2310
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-05
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13017212.27
|22.4435
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000YU9K6K2
|17090000.000
|1656397511.48
|96.9220
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12719377.98
|19.8740
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-05
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15510009.99
|27.9460
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-05
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11238233.39
|17.8385
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000M7V94E1
|42970000.000
|2660759485.46
|61.9213
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000NXF88S1
|9970000.000
|358923539.63
|36.0004
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8503527901.74
|65.3866
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67806315.46
|24.8922
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-05
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40028992.12
|24.2600
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13540891.90
|24.6198
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-05
|IE0007Y8Y157
|22750000.000
|651545378.97
|28.6394
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-05
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|986981.55
|19.7396
© 2026 PR Newswire