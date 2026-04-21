VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, April 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BF541080
|343000.000
|47224624.06
|137.6811
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56254395.07
|75.4080
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BQQP9F84
|36900000.000
|4137489064.30
|112.1271
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BDFBTQ78
|30125000.000
|2085540772.47
|69.2296
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BYWQWR46
|11100000.000
|702674121.65
|63.3040
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BQQP9G91
|11950000.000
|1449284511.19
|121.2790
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BDS67326
|3594000.000
|252009983.92
|70.1196
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|366213826.15
|62.6007
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|178344092.39
|37.1550
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BMC38736
|69250000.000
|5661536646.52
|81.7550
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BMDH1538
|12700000.000
|116343948.29
|9.1609
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-20
|IE00BMDKNW35
|49550000.000
|681995486.05
|13.7638
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-20
|IE0000H445G8
|420000.000
|7208239.43
|17.1625
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-20
|IE0002PG6CA6
|72900000.000
|1466977805.88
|20.1232
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-20
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12837135.43
|22.1330
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000YU9K6K2
|15140000.000
|1577984246.30
|104.2262
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12963173.54
|20.9083
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-20
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15720339.80
|28.3249
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-20
|IE0005TF96I9
|580000.000
|11202803.52
|19.3152
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000M7V94E1
|40870000.000
|2580579748.75
|63.1412
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000NXF88S1
|10220000.000
|333421782.78
|32.6244
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000YYE6WK5
|129900000.000
|9034031798.70
|69.5460
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|68010595.21
|24.9672
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-20
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|41065010.92
|24.8879
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17151784.00
|24.5025
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-20
|IE0007Y8Y157
|21950000.000
|598257665.44
|27.2555
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-20
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|997614.31
|19.9523
