VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BF541080
|343000.000
|46999078.24
|137.0236
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56160383.88
|75.2820
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BQQP9F84
|37150000.000
|4217265446.81
|113.5199
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|2078043298.11
|69.4417
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|675677577.95
|60.3284
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1445776791.76
|121.4938
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BDS67326
|3514000.000
|245860701.35
|69.9661
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|357898205.60
|61.1792
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|175507967.60
|36.5642
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BMC38736
|68250000.000
|5473466800.00
|80.1973
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BMDH1538
|12700000.000
|111058374.98
|8.7448
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-14
|IE00BMDKNW35
|47100000.000
|606741478.30
|12.8820
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-14
|IE0000H445G8
|420000.000
|7130388.56
|16.9771
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-14
|IE0002PG6CA6
|72050000.000
|1381802966.19
|19.1784
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-14
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12698214.34
|21.8935
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-14
|IE000YU9K6K2
|14090000.000
|1358361869.62
|96.4061
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-14
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12709121.56
|20.4986
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-14
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15712804.52
|28.3114
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-14
|IE0005TF96I9
|580000.000
|11136409.72
|19.2007
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-14
|IE000M7V94E1
|40220000.000
|2434094003.34
|60.5195
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-14
|IE000NXF88S1
|10970000.000
|361958908.78
|32.9953
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-14
|IE000YYE6WK5
|129850000.000
|9098906794.63
|70.0724
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-14
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67981770.18
|24.9566
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-14
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40167781.69
|24.3441
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-14
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16761432.57
|23.9449
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-14
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|548998172.01
|25.2995
