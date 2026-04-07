VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 07
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BF541080
|343000.000
|46217068.85
|134.7436
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54722361.05
|73.3544
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BQQP9F84
|37300000.000
|3981901369.49
|106.7534
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BDFBTQ78
|29525000.000
|1892141396.79
|64.0861
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|664041618.25
|59.2894
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BQQP9G91
|11450000.000
|1286384103.67
|112.3480
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BDS67326
|3474000.000
|234914110.23
|67.6206
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|346284639.45
|59.1940
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|167028953.51
|34.7977
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BMC38736
|68350000.000
|4692018041.91
|68.6469
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|96615957.90
|7.5481
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-02
|IE00BMDKNW35
|45700000.000
|484001084.98
|10.5908
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-02
|IE0000H445G8
|420000.000
|6916451.37
|16.4677
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-02
|IE0002PG6CA6
|71850000.000
|1237146849.44
|17.2185
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-02
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12568967.26
|21.6706
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-02
|IE000YU9K6K2
|13490000.000
|1229742359.34
|91.1596
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-02
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12442468.46
|20.0685
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-02
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15378592.52
|27.7092
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-02
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10554230.15
|18.5162
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-02
|IE000M7V94E1
|38270000.000
|2196544964.57
|57.3960
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-02
|IE000NXF88S1
|11170000.000
|367138214.32
|32.8682
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-02
|IE000YYE6WK5
|129550000.000
|8988140305.08
|69.3797
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-02
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66657751.88
|24.4705
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-02
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|38687983.62
|23.4473
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-02
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16233828.02
|23.1912
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-02
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|499635304.92
|23.0247
© 2026 PR Newswire