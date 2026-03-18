Mittwoch, 18.03.2026
Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
17.03.26 | 10:14
63,29 Euro
+0,07 % +0,04
PR Newswire
18.03.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, March 18

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-17 IE00BF541080 343000.000 46425853.78 135.3523
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-17 IE00BF540Z61 746000.000 54780171.50 73.4319
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-17 IE00BQQP9F84 39250000.000 4175673040.45 106.3866
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-17 IE00BDFBTQ78 30225000.000 1928853894.59 63.8165
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-17 IE00BYWQWR46 11400000.000 695150557.48 60.9781
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-17 IE00BQQP9G91 11850000.000 1365531262.95 115.2347
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-17 IE00BDS67326 3434000.000 233952768.08 68.1284
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-17 IE00BQQP9H09 5850000.000 356606309.02 60.9583
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-17 IE00BL0BMZ89 4800000.000 171599116.20 35.7498
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-17 IE00BMC38736 66750000.000 4674186627.01 70.0253
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-17 IE00BMDH1538 12900000.000 102224129.90 7.9244
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-17 IE00BMDKNW35 45950000.000 558526935.47 12.1551
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-17 IE0000H445G8 470000.000 8039173.39 17.1046
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-17 IE0002PG6CA6 69750000.000 1219792954.98 17.4881
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-17 IE0005B8WVT6 530000.000 11631527.61 21.9463
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-17 IE000YU9K6K2 12690000.000 1075203733.18 84.7284
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-17 IE000B9PQW54 620000.000 12718599.08 20.5139
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-17 IE0001J5A2T9 605000.000 16832760.22 27.8227
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-17 IE0005TF96I9 550000.000 10601235.37 19.2750
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-17 IE000M7V94E1 36420000.000 2177709172.99 59.7943
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-17 IE000NXF88S1 9020000.000 286549720.74 31.7683
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-17 IE000YYE6WK5 128850000.000 9358757343.92 72.6330
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-17 IE000J6CHW80 2724000.000 66672935.27 24.4761
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-17 IE0007I99HX7 1750000.000 42451910.05 24.2582
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-17 IE000SBU19F7 700000.000 16290246.20 23.2718
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-17 IE0007Y8Y157 21750000.000 516433744.32 23.7441

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.