VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BF541080
|343000.000
|46425853.78
|135.3523
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54780171.50
|73.4319
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BQQP9F84
|39250000.000
|4175673040.45
|106.3866
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BDFBTQ78
|30225000.000
|1928853894.59
|63.8165
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BYWQWR46
|11400000.000
|695150557.48
|60.9781
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BQQP9G91
|11850000.000
|1365531262.95
|115.2347
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BDS67326
|3434000.000
|233952768.08
|68.1284
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|356606309.02
|60.9583
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|171599116.20
|35.7498
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BMC38736
|66750000.000
|4674186627.01
|70.0253
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BMDH1538
|12900000.000
|102224129.90
|7.9244
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-17
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|558526935.47
|12.1551
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-17
|IE0000H445G8
|470000.000
|8039173.39
|17.1046
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-17
|IE0002PG6CA6
|69750000.000
|1219792954.98
|17.4881
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-17
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11631527.61
|21.9463
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-17
|IE000YU9K6K2
|12690000.000
|1075203733.18
|84.7284
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-17
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12718599.08
|20.5139
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-17
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16832760.22
|27.8227
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-17
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10601235.37
|19.2750
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-17
|IE000M7V94E1
|36420000.000
|2177709172.99
|59.7943
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-17
|IE000NXF88S1
|9020000.000
|286549720.74
|31.7683
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-17
|IE000YYE6WK5
|128850000.000
|9358757343.92
|72.6330
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-17
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66672935.27
|24.4761
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-17
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|42451910.05
|24.2582
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-17
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16290246.20
|23.2718
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-17
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|516433744.32
|23.7441
© 2026 PR Newswire