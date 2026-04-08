Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 08.04.2026
Energiekrise trifft Kupferboom: Steht hier der nächste Rohstoff-Gewinner bereit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
08.04.26 | 08:20
97,69 Euro
+5,46 % +5,06
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
PR Newswire
08.04.2026 08:06 Uhr
82 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, April 08

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-07 IE00BF541080 343000.000 46260725.90 134.8709
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-07 IE00BF540Z61 746000.000 54855742.69 73.5332
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-04-07 IE00BQQP9F84 37300000.000 3995479819.24 107.1174
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-04-07 IE00BDFBTQ78 29575000.000 1903375813.60 64.3576
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-04-07 IE00BYWQWR46 11200000.000 661571457.56 59.0689
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-04-07 IE00BQQP9G91 11450000.000 1292269270.99 112.8619
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-04-07 IE00BDS67326 3474000.000 234902164.36 67.6172
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-04-07 IE00BQQP9H09 5850000.000 345402517.17 59.0432
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-04-07 IE00BL0BMZ89 4800000.000 166332904.66 34.6527
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-04-07 IE00BMC38736 68350000.000 4793306660.96 70.1288
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-04-07 IE00BMDH1538 12750000.000 95966213.50 7.5268
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-04-07 IE00BMDKNW35 45800000.000 500285713.56 10.9233
VanEck New China UCITS ETF 2026-04-07 IE0000H445G8 420000.000 6890890.75 16.4069
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-04-07 IE0002PG6CA6 71850000.000 1253434798.07 17.4452
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-04-07 IE0005B8WVT6 580000.000 12532164.65 21.6072
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-04-07 IE000YU9K6K2 13490000.000 1241810657.95 92.0542
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-04-07 IE000B9PQW54 620000.000 12416598.41 20.0268
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-04-07 IE0001J5A2T9 555000.000 15334217.64 27.6292
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-04-07 IE0005TF96I9 570000.000 10536435.48 18.4850
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-04-07 IE000M7V94E1 38370000.000 2168069119.05 56.5043
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-04-07 IE000NXF88S1 11170000.000 375228042.78 33.5925
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-04-07 IE000YYE6WK5 129650000.000 9043156899.38 69.7505
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-07 IE000J6CHW80 2724000.000 66828389.52 24.5332
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-04-07 IE0007I99HX7 1650000.000 38639827.90 23.4181
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-04-07 IE000SBU19F7 700000.000 16268792.01 23.2411
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-04-07 IE0007Y8Y157 21700000.000 500759397.91 23.0765
© 2026 PR Newswire
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.