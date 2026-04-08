VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BF541080
|343000.000
|46260725.90
|134.8709
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54855742.69
|73.5332
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BQQP9F84
|37300000.000
|3995479819.24
|107.1174
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BDFBTQ78
|29575000.000
|1903375813.60
|64.3576
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|661571457.56
|59.0689
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BQQP9G91
|11450000.000
|1292269270.99
|112.8619
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BDS67326
|3474000.000
|234902164.36
|67.6172
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|345402517.17
|59.0432
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|166332904.66
|34.6527
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BMC38736
|68350000.000
|4793306660.96
|70.1288
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BMDH1538
|12750000.000
|95966213.50
|7.5268
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-07
|IE00BMDKNW35
|45800000.000
|500285713.56
|10.9233
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-07
|IE0000H445G8
|420000.000
|6890890.75
|16.4069
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-07
|IE0002PG6CA6
|71850000.000
|1253434798.07
|17.4452
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-07
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12532164.65
|21.6072
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-07
|IE000YU9K6K2
|13490000.000
|1241810657.95
|92.0542
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-07
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12416598.41
|20.0268
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-07
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15334217.64
|27.6292
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-07
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10536435.48
|18.4850
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-07
|IE000M7V94E1
|38370000.000
|2168069119.05
|56.5043
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-07
|IE000NXF88S1
|11170000.000
|375228042.78
|33.5925
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-07
|IE000YYE6WK5
|129650000.000
|9043156899.38
|69.7505
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-07
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66828389.52
|24.5332
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-07
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|38639827.90
|23.4181
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-07
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16268792.01
|23.2411
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-07
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|500759397.91
|23.0765
