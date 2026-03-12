VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BF541080
|339000.000
|46105558.09
|136.0046
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55057079.26
|73.8031
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BQQP9F84
|39700000.000
|4567181370.08
|115.0424
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|2017571386.57
|67.4209
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BYWQWR46
|11450000.000
|704459508.50
|61.5248
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1477611354.02
|125.2213
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BDS67326
|3422000.000
|235933471.36
|68.9461
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|365256497.13
|61.3876
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172350866.74
|35.9064
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BMC38736
|66300000.000
|4670642909.49
|70.4471
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BMDH1538
|12850000.000
|99146082.45
|7.7156
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-11
|IE00BMDKNW35
|45900000.000
|537377151.18
|11.7076
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-11
|IE0000H445G8
|470000.000
|8103059.27
|17.2406
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-11
|IE0002PG6CA6
|70050000.000
|1333184017.07
|19.0319
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-11
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11529570.03
|21.7539
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-11
|IE000YU9K6K2
|12540000.000
|1035360355.16
|82.5646
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-11
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12860692.32
|20.7431
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-11
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|17055219.53
|28.1904
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-11
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10749251.53
|19.5441
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-11
|IE000M7V94E1
|36270000.000
|2218435970.76
|61.1645
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-11
|IE000NXF88S1
|8470000.000
|266906598.67
|31.5120
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-11
|IE000YYE6WK5
|130450000.000
|9337065213.79
|71.5758
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-11
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67160392.24
|24.6551
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-11
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|42842904.90
|24.4817
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-11
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16365919.26
|23.3799
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-11
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|523993256.89
|24.0916
© 2026 PR Newswire