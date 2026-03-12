Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-11 IE00BF541080 339000.000 46105558.09 136.0046
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-11 IE00BF540Z61 746000.000 55057079.26 73.8031
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-11 IE00BQQP9F84 39700000.000 4567181370.08 115.0424
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-11 IE00BDFBTQ78 29925000.000 2017571386.57 67.4209
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-11 IE00BYWQWR46 11450000.000 704459508.50 61.5248
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-11 IE00BQQP9G91 11800000.000 1477611354.02 125.2213
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-11 IE00BDS67326 3422000.000 235933471.36 68.9461
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-11 IE00BQQP9H09 5950000.000 365256497.13 61.3876
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-11 IE00BL0BMZ89 4800000.000 172350866.74 35.9064
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-11 IE00BMC38736 66300000.000 4670642909.49 70.4471
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-11 IE00BMDH1538 12850000.000 99146082.45 7.7156
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-11 IE00BMDKNW35 45900000.000 537377151.18 11.7076
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-11 IE0000H445G8 470000.000 8103059.27 17.2406
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-11 IE0002PG6CA6 70050000.000 1333184017.07 19.0319
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-11 IE0005B8WVT6 530000.000 11529570.03 21.7539
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-11 IE000YU9K6K2 12540000.000 1035360355.16 82.5646
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-11 IE000B9PQW54 620000.000 12860692.32 20.7431
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-11 IE0001J5A2T9 605000.000 17055219.53 28.1904
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-11 IE0005TF96I9 550000.000 10749251.53 19.5441
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-11 IE000M7V94E1 36270000.000 2218435970.76 61.1645
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-11 IE000NXF88S1 8470000.000 266906598.67 31.5120
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-11 IE000YYE6WK5 130450000.000 9337065213.79 71.5758
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-11 IE000J6CHW80 2724000.000 67160392.24 24.6551
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-11 IE0007I99HX7 1750000.000 42842904.90 24.4817
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-11 IE000SBU19F7 700000.000 16365919.26 23.3799
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-11 IE0007Y8Y157 21750000.000 523993256.89 24.0916

