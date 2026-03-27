VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BF541080
|343000.000
|46113247.80
|134.4410
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54386848.84
|72.9046
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BQQP9F84
|39000000.000
|3669375608.50
|94.0866
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BDFBTQ78
|29375000.000
|1729464643.03
|58.8754
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|650435896.53
|58.0746
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BQQP9G91
|11400000.000
|1132720295.48
|99.3614
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BDS67326
|3454000.000
|232639577.09
|67.3537
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|344221061.04
|58.8412
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|163293969.26
|34.0196
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BMC38736
|68000000.000
|4523847627.59
|66.5272
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|96607816.63
|7.5475
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-26
|IE00BMDKNW35
|45700000.000
|499756167.43
|10.9356
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-26
|IE0000H445G8
|470000.000
|7550960.16
|16.0659
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-26
|IE0002PG6CA6
|71450000.000
|1197837735.27
|16.7647
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-26
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12474458.14
|21.5077
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-26
|IE000YU9K6K2
|12990000.000
|1092569499.98
|84.1085
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-26
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12472074.02
|20.1162
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-26
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15053705.82
|27.1238
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-26
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10626252.56
|18.6425
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-26
|IE000M7V94E1
|37920000.000
|2138786507.13
|56.4026
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-26
|IE000NXF88S1
|9470000.000
|320041132.11
|33.7953
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-26
|IE000YYE6WK5
|129550000.000
|8772862171.92
|67.7180
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-26
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|65994992.40
|24.2272
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-26
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|39707816.67
|23.3575
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-26
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16134262.59
|23.0489
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-26
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|491518758.05
|22.6506
