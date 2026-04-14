VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 14
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BF541080
|343000.000
|46792864.16
|136.4223
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55695369.57
|74.6587
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BQQP9F84
|37150000.000
|4147459661.20
|111.6409
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|2032060561.95
|68.0188
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|665277282.23
|59.3998
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BQQP9G91
|11700000.000
|1389367703.49
|118.7494
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BDS67326
|3514000.000
|244123612.91
|69.4717
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|355499019.77
|60.7691
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172716386.23
|35.9826
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BMC38736
|68350000.000
|5371736777.10
|78.5916
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BMDH1538
|12700000.000
|103883035.76
|8.1798
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-13
|IE00BMDKNW35
|45900000.000
|565372341.73
|12.3175
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-13
|IE0000H445G8
|420000.000
|7053591.16
|16.7943
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-13
|IE0002PG6CA6
|72050000.000
|1362634285.15
|18.9123
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-13
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12626011.50
|21.7690
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-13
|IE000YU9K6K2
|13990000.000
|1348221712.69
|96.3704
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-13
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12418013.10
|20.0291
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-13
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15735607.03
|28.3524
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-13
|IE0005TF96I9
|580000.000
|10987988.39
|18.9448
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-13
|IE000M7V94E1
|40120000.000
|2384824475.47
|59.4423
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-13
|IE000NXF88S1
|10920000.000
|371351713.43
|34.0066
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-13
|IE000YYE6WK5
|129850000.000
|9068362813.93
|69.8372
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-13
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67627381.18
|24.8265
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-13
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|39798313.16
|24.1202
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-13
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16709608.93
|23.8709
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-13
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|529983987.41
|24.4232
