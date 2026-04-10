VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, April 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BF541080
|343000.000
|46683349.88
|136.1031
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55587130.80
|74.5136
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BQQP9F84
|37600000.000
|4183962981.35
|111.2756
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BDFBTQ78
|29675000.000
|2001219299.29
|67.4379
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|663838319.90
|59.2713
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1387013917.46
|118.0437
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BDS67326
|3514000.000
|242896959.63
|69.1226
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|353931853.14
|60.5012
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172426771.14
|35.9222
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BMC38736
|68650000.000
|5234236919.17
|76.2453
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BMDH1538
|12700000.000
|101408987.13
|7.9850
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-09
|IE00BMDKNW35
|45900000.000
|532877132.47
|11.6095
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-09
|IE0000H445G8
|420000.000
|7039068.53
|16.7597
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-09
|IE0002PG6CA6
|71850000.000
|1316368486.31
|18.3211
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-09
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12722435.49
|21.9352
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-09
|IE000YU9K6K2
|13840000.000
|1290337472.94
|93.2325
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-09
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12453979.20
|20.0871
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-09
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15861495.05
|28.5793
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-09
|IE0005TF96I9
|580000.000
|10912820.31
|18.8152
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-09
|IE000M7V94E1
|39470000.000
|2317896407.84
|58.7255
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-09
|IE000NXF88S1
|11170000.000
|376565015.14
|33.7122
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-09
|IE000YYE6WK5
|129850000.000
|9032710147.08
|69.5627
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-09
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67596238.37
|24.8151
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-09
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|39611057.60
|24.0067
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-09
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16628815.37
|23.7555
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-09
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|520257974.43
|23.9750
