Freitag, 10.04.2026
Research Capital bestätigt $3,00 Kursziel - FUTR zündet die nächste Stufe: Vom Fintech zur globalen Finanzplattform
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
09.04.26 | 17:16
63,80 Euro
+0,44 % +0,28
PR Newswire
10.04.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, April 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-09 IE00BF541080 343000.000 46683349.88 136.1031
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-09 IE00BF540Z61 746000.000 55587130.80 74.5136
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-04-09 IE00BQQP9F84 37600000.000 4183962981.35 111.2756
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-04-09 IE00BDFBTQ78 29675000.000 2001219299.29 67.4379
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-04-09 IE00BYWQWR46 11200000.000 663838319.90 59.2713
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-04-09 IE00BQQP9G91 11750000.000 1387013917.46 118.0437
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-04-09 IE00BDS67326 3514000.000 242896959.63 69.1226
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-04-09 IE00BQQP9H09 5850000.000 353931853.14 60.5012
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-04-09 IE00BL0BMZ89 4800000.000 172426771.14 35.9222
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-04-09 IE00BMC38736 68650000.000 5234236919.17 76.2453
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-04-09 IE00BMDH1538 12700000.000 101408987.13 7.9850
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-04-09 IE00BMDKNW35 45900000.000 532877132.47 11.6095
VanEck New China UCITS ETF 2026-04-09 IE0000H445G8 420000.000 7039068.53 16.7597
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-04-09 IE0002PG6CA6 71850000.000 1316368486.31 18.3211
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-04-09 IE0005B8WVT6 580000.000 12722435.49 21.9352
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-04-09 IE000YU9K6K2 13840000.000 1290337472.94 93.2325
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-04-09 IE000B9PQW54 620000.000 12453979.20 20.0871
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-04-09 IE0001J5A2T9 555000.000 15861495.05 28.5793
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-04-09 IE0005TF96I9 580000.000 10912820.31 18.8152
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-04-09 IE000M7V94E1 39470000.000 2317896407.84 58.7255
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-04-09 IE000NXF88S1 11170000.000 376565015.14 33.7122
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-04-09 IE000YYE6WK5 129850000.000 9032710147.08 69.5627
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-09 IE000J6CHW80 2724000.000 67596238.37 24.8151
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-04-09 IE0007I99HX7 1650000.000 39611057.60 24.0067
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-04-09 IE000SBU19F7 700000.000 16628815.37 23.7555
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-04-09 IE0007Y8Y157 21700000.000 520257974.43 23.9750
© 2026 PR Newswire
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.