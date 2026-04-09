Donnerstag, 09.04.2026

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
09.04.26 | 09:20
57,66 Euro
-0,48 % -0,28
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
09.04.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, April 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-08 IE00BF541080 343000.000 46612078.49 135.8953
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-08 IE00BF540Z61 746000.000 55510983.23 74.4115
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-04-08 IE00BQQP9F84 37500000.000 4176375601.19 111.3700
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-04-08 IE00BDFBTQ78 29575000.000 2001346134.24 67.6702
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-04-08 IE00BYWQWR46 11200000.000 673586860.81 60.1417
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-04-08 IE00BQQP9G91 11750000.000 1389023439.85 118.2148
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-04-08 IE00BDS67326 3474000.000 240123563.64 69.1202
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-04-08 IE00BQQP9H09 5850000.000 353536242.36 60.4335
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-04-08 IE00BL0BMZ89 4800000.000 172651105.77 35.9690
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-04-08 IE00BMC38736 68350000.000 5103632390.07 74.6691
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-04-08 IE00BMDH1538 12750000.000 100977434.39 7.9198
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-04-08 IE00BMDKNW35 45800000.000 532429688.01 11.6251
VanEck New China UCITS ETF 2026-04-08 IE0000H445G8 420000.000 7122961.59 16.9594
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-04-08 IE0002PG6CA6 71850000.000 1328129297.77 18.4848
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-04-08 IE0005B8WVT6 580000.000 12761568.82 22.0027
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-04-08 IE000YU9K6K2 13690000.000 1302978779.64 95.1774
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-04-08 IE000B9PQW54 620000.000 12674663.89 20.4430
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-04-08 IE0001J5A2T9 555000.000 15824759.41 28.5131
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-04-08 IE0005TF96I9 580000.000 11011671.34 18.9856
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-04-08 IE000M7V94E1 38970000.000 2323734136.85 59.6288
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-04-08 IE000NXF88S1 11170000.000 375945297.75 33.6567
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-04-08 IE000YYE6WK5 129800000.000 9185110791.53 70.7636
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-04-08 IE000J6CHW80 2724000.000 67448720.27 24.7609
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-04-08 IE0007I99HX7 1650000.000 39490516.65 23.9336
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-04-08 IE000SBU19F7 700000.000 16673137.16 23.8188
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-04-08 IE0007Y8Y157 21700000.000 523082491.19 24.1052
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.