VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BF541080
|343000.000
|46612078.49
|135.8953
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55510983.23
|74.4115
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BQQP9F84
|37500000.000
|4176375601.19
|111.3700
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BDFBTQ78
|29575000.000
|2001346134.24
|67.6702
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|673586860.81
|60.1417
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1389023439.85
|118.2148
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BDS67326
|3474000.000
|240123563.64
|69.1202
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|353536242.36
|60.4335
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172651105.77
|35.9690
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BMC38736
|68350000.000
|5103632390.07
|74.6691
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BMDH1538
|12750000.000
|100977434.39
|7.9198
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-08
|IE00BMDKNW35
|45800000.000
|532429688.01
|11.6251
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-08
|IE0000H445G8
|420000.000
|7122961.59
|16.9594
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-08
|IE0002PG6CA6
|71850000.000
|1328129297.77
|18.4848
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-08
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12761568.82
|22.0027
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-08
|IE000YU9K6K2
|13690000.000
|1302978779.64
|95.1774
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-08
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12674663.89
|20.4430
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-08
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15824759.41
|28.5131
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-08
|IE0005TF96I9
|580000.000
|11011671.34
|18.9856
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-08
|IE000M7V94E1
|38970000.000
|2323734136.85
|59.6288
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-08
|IE000NXF88S1
|11170000.000
|375945297.75
|33.6567
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-08
|IE000YYE6WK5
|129800000.000
|9185110791.53
|70.7636
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-08
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67448720.27
|24.7609
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-08
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|39490516.65
|23.9336
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-08
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16673137.16
|23.8188
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-08
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|523082491.19
|24.1052
© 2026 PR Newswire