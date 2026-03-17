VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BF541080
|343000.000
|46431784.43
|135.3696
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54623776.45
|73.2222
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BQQP9F84
|39250000.000
|4189870512.35
|106.7483
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BDFBTQ78
|30225000.000
|1921621184.96
|63.5772
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BYWQWR46
|11450000.000
|702068807.78
|61.3161
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BQQP9G91
|11850000.000
|1368838880.15
|115.5138
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BDS67326
|3434000.000
|232917146.58
|67.8268
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BQQP9H09
|5900000.000
|357707932.09
|60.6285
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170777438.91
|35.5786
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BMC38736
|66500000.000
|4609429569.13
|69.3147
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|100272994.02
|7.8338
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-16
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|557462745.70
|12.1319
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-16
|IE0000H445G8
|470000.000
|8045732.08
|17.1186
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-16
|IE0002PG6CA6
|69750000.000
|1228824916.12
|17.6176
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-16
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11627764.53
|21.9392
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-16
|IE000YU9K6K2
|12640000.000
|1041154537.87
|82.3698
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-16
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12596276.34
|20.3166
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-16
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16727012.24
|27.6480
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-16
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10538959.88
|19.1617
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-16
|IE000M7V94E1
|36420000.000
|2154838497.63
|59.1664
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-16
|IE000NXF88S1
|9020000.000
|276541749.95
|30.6587
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-16
|IE000YYE6WK5
|128800000.000
|9231495456.04
|71.6731
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-16
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66527765.78
|24.4228
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-16
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|42251848.28
|24.1439
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-16
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16169869.13
|23.0998
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-16
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|515369795.22
|23.6952
