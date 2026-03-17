Anzeige
Mehr »
Dienstag, 17.03.2026
China drosselt, Preise explodieren: Wird dieser kaum bekannte Rohstoff zum nächsten Milliarden-Play?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
17.03.26 | 09:30
55,24 Euro
-0,16 % -0,09
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
55,1655,2409:32
55,1455,2309:33
PR Newswire
17.03.2026 08:06 Uhr
30 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, March 17

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-16 IE00BF541080 343000.000 46431784.43 135.3696
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-16 IE00BF540Z61 746000.000 54623776.45 73.2222
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-16 IE00BQQP9F84 39250000.000 4189870512.35 106.7483
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-16 IE00BDFBTQ78 30225000.000 1921621184.96 63.5772
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-16 IE00BYWQWR46 11450000.000 702068807.78 61.3161
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-16 IE00BQQP9G91 11850000.000 1368838880.15 115.5138
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-16 IE00BDS67326 3434000.000 232917146.58 67.8268
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-16 IE00BQQP9H09 5900000.000 357707932.09 60.6285
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-16 IE00BL0BMZ89 4800000.000 170777438.91 35.5786
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-16 IE00BMC38736 66500000.000 4609429569.13 69.3147
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-16 IE00BMDH1538 12800000.000 100272994.02 7.8338
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-16 IE00BMDKNW35 45950000.000 557462745.70 12.1319
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-16 IE0000H445G8 470000.000 8045732.08 17.1186
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-16 IE0002PG6CA6 69750000.000 1228824916.12 17.6176
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-16 IE0005B8WVT6 530000.000 11627764.53 21.9392
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-16 IE000YU9K6K2 12640000.000 1041154537.87 82.3698
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-16 IE000B9PQW54 620000.000 12596276.34 20.3166
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-16 IE0001J5A2T9 605000.000 16727012.24 27.6480
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-16 IE0005TF96I9 550000.000 10538959.88 19.1617
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-16 IE000M7V94E1 36420000.000 2154838497.63 59.1664
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-16 IE000NXF88S1 9020000.000 276541749.95 30.6587
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-16 IE000YYE6WK5 128800000.000 9231495456.04 71.6731
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-16 IE000J6CHW80 2724000.000 66527765.78 24.4228
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-16 IE0007I99HX7 1750000.000 42251848.28 24.1439
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-16 IE000SBU19F7 700000.000 16169869.13 23.0998
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-16 IE0007Y8Y157 21750000.000 515369795.22 23.6952

© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.