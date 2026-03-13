Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 13

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-12 IE00BF541080 339000.000 46007197.40 135.7144
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-12 IE00BF540Z61 746000.000 54842697.42 73.5157
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-12 IE00BQQP9F84 39700000.000 4484355424.09 112.9561
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-12 IE00BDFBTQ78 30225000.000 2003769050.64 66.2951
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-12 IE00BYWQWR46 11450000.000 698470808.81 61.0018
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-12 IE00BQQP9G91 11850000.000 1447253553.48 122.1311
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-12 IE00BDS67326 3422000.000 233656734.90 68.2808
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-12 IE00BQQP9H09 5950000.000 357539242.18 60.0906
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-12 IE00BL0BMZ89 4800000.000 170488457.74 35.5184
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-12 IE00BMC38736 66300000.000 4513198673.86 68.0724
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-12 IE00BMDH1538 12850000.000 100877550.25 7.8504
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-12 IE00BMDKNW35 46100000.000 525269125.12 11.3941
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-12 IE0000H445G8 470000.000 8040673.20 17.1078
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-12 IE0002PG6CA6 69600000.000 1286904500.39 18.4900
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-12 IE0005B8WVT6 530000.000 11590243.50 21.8684
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-12 IE000YU9K6K2 12590000.000 1018472603.71 80.8954
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-12 IE000B9PQW54 620000.000 12500063.03 20.1614
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-12 IE0001J5A2T9 605000.000 16924248.43 27.9740
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-12 IE0005TF96I9 550000.000 10524235.99 19.1350
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-12 IE000M7V94E1 36170000.000 2199046769.37 60.7975
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-12 IE000NXF88S1 8570000.000 262562719.94 30.6374
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-12 IE000YYE6WK5 130750000.000 9407011282.58 71.9465
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-12 IE000J6CHW80 2724000.000 66828436.01 24.5332
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-12 IE0007I99HX7 1750000.000 41843408.17 23.9105
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-12 IE000SBU19F7 700000.000 16103685.24 23.0053
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-12 IE0007Y8Y157 21750000.000 512786471.32 23.5764

