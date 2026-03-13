VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BF541080
|339000.000
|46007197.40
|135.7144
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54842697.42
|73.5157
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BQQP9F84
|39700000.000
|4484355424.09
|112.9561
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BDFBTQ78
|30225000.000
|2003769050.64
|66.2951
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BYWQWR46
|11450000.000
|698470808.81
|61.0018
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BQQP9G91
|11850000.000
|1447253553.48
|122.1311
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BDS67326
|3422000.000
|233656734.90
|68.2808
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|357539242.18
|60.0906
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170488457.74
|35.5184
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BMC38736
|66300000.000
|4513198673.86
|68.0724
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BMDH1538
|12850000.000
|100877550.25
|7.8504
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-12
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|525269125.12
|11.3941
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-12
|IE0000H445G8
|470000.000
|8040673.20
|17.1078
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-12
|IE0002PG6CA6
|69600000.000
|1286904500.39
|18.4900
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-12
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11590243.50
|21.8684
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-12
|IE000YU9K6K2
|12590000.000
|1018472603.71
|80.8954
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-12
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12500063.03
|20.1614
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-12
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16924248.43
|27.9740
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-12
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10524235.99
|19.1350
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-12
|IE000M7V94E1
|36170000.000
|2199046769.37
|60.7975
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-12
|IE000NXF88S1
|8570000.000
|262562719.94
|30.6374
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-12
|IE000YYE6WK5
|130750000.000
|9407011282.58
|71.9465
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-12
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66828436.01
|24.5332
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-12
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|41843408.17
|23.9105
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-12
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16103685.24
|23.0053
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-12
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|512786471.32
|23.5764
© 2026 PR Newswire