Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächsten 10.000 Bohrmeter könnten alles verändern, während andere Explorer noch planen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
11.03.26 | 08:45
100,82 Euro
-0,36 % -0,36
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
100,24101,8609:04
101,00101,1809:04
PR Newswire
11.03.2026 08:06 Uhr
89 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 11

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-10 IE00BF541080 339000.000 46124572.72 136.0607
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-10 IE00BF540Z61 746000.000 55237340.20 74.0447
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-10 IE00BQQP9F84 39700000.000 4654644610.50 117.2455
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-10 IE00BDFBTQ78 29925000.000 2035476038.43 68.0192
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-10 IE00BYWQWR46 11450000.000 702308732.16 61.3370
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-10 IE00BQQP9G91 12100000.000 1550777334.14 128.1634
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-10 IE00BDS67326 3398000.000 235637380.79 69.3459
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-10 IE00BQQP9H09 5950000.000 368470124.01 61.9278
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-10 IE00BL0BMZ89 4800000.000 173679129.58 36.1832
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-10 IE00BMC38736 66550000.000 4639115425.14 69.7087
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-10 IE00BMDH1538 12950000.000 99184043.52 7.6590
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-10 IE00BMDKNW35 45900000.000 528538114.67 11.5150
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-10 IE0000H445G8 470000.000 8115133.04 17.2662
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-10 IE0002PG6CA6 70050000.000 1316995122.59 18.8008
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-10 IE0005B8WVT6 530000.000 11616809.42 21.9185
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-10 IE000YU9K6K2 12540000.000 1027353928.71 81.9262
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-10 IE000B9PQW54 620000.000 12946082.75 20.8808
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-10 IE0001J5A2T9 605000.000 16993583.82 28.0886
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-10 IE0005TF96I9 550000.000 10785232.23 19.6095
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-10 IE000M7V94E1 36320000.000 2241833703.69 61.7245
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-10 IE000NXF88S1 8470000.000 264774252.07 31.2602
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-10 IE000YYE6WK5 129800000.000 9391166204.32 72.3510
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-10 IE000J6CHW80 2574000.000 63674924.52 24.7377
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-10 IE0007I99HX7 1750000.000 43199282.99 24.6853
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-10 IE000SBU19F7 700000.000 16401005.36 23.4300
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-10 IE0007Y8Y157 21750000.000 526336490.92 24.1994

© 2026 PR Newswire
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.