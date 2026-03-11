VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BF541080
|339000.000
|46124572.72
|136.0607
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55237340.20
|74.0447
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BQQP9F84
|39700000.000
|4654644610.50
|117.2455
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|2035476038.43
|68.0192
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BYWQWR46
|11450000.000
|702308732.16
|61.3370
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BQQP9G91
|12100000.000
|1550777334.14
|128.1634
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BDS67326
|3398000.000
|235637380.79
|69.3459
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|368470124.01
|61.9278
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173679129.58
|36.1832
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BMC38736
|66550000.000
|4639115425.14
|69.7087
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|99184043.52
|7.6590
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-10
|IE00BMDKNW35
|45900000.000
|528538114.67
|11.5150
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-10
|IE0000H445G8
|470000.000
|8115133.04
|17.2662
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-10
|IE0002PG6CA6
|70050000.000
|1316995122.59
|18.8008
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-10
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11616809.42
|21.9185
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-10
|IE000YU9K6K2
|12540000.000
|1027353928.71
|81.9262
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-10
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12946082.75
|20.8808
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-10
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16993583.82
|28.0886
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-10
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10785232.23
|19.6095
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-10
|IE000M7V94E1
|36320000.000
|2241833703.69
|61.7245
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-10
|IE000NXF88S1
|8470000.000
|264774252.07
|31.2602
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-10
|IE000YYE6WK5
|129800000.000
|9391166204.32
|72.3510
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-10
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63674924.52
|24.7377
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-10
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|43199282.99
|24.6853
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-10
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16401005.36
|23.4300
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-10
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|526336490.92
|24.1994
