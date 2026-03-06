Anzeige
62,8963,7408:16
PR Newswire
06.03.2026 08:06 Uhr
77 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 06

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-05 IE00BF541080 339000.000 46214657.02 136.3264
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-05 IE00BF540Z61 746000.000 55242960.34 74.0522
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-05 IE00BQQP9F84 39400000.000 4550774633.88 115.5019
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-05 IE00BDFBTQ78 29825000.000 2023571193.17 67.8482
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-05 IE00BYWQWR46 11500000.000 687326488.80 59.7675
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-05 IE00BQQP9G91 12050000.000 1524189175.50 126.4887
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-05 IE00BDS67326 3398000.000 234714077.98 69.0742
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-05 IE00BQQP9H09 5950000.000 375997851.10 63.1929
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-05 IE00BL0BMZ89 4800000.000 173154907.34 36.0739
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-05 IE00BMC38736 66850000.000 4633708463.88 69.3150
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-05 IE00BMDH1538 12950000.000 100856357.91 7.7881
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-05 IE00BMDKNW35 46100000.000 542023227.97 11.7576
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-05 IE0000H445G8 470000.000 7874564.43 16.7544
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-05 IE0002PG6CA6 69750000.000 1298857337.81 18.6216
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-05 IE0005B8WVT6 530000.000 11731831.88 22.1355
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-05 IE000YU9K6K2 12540000.000 1023173843.56 81.5928
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-05 IE000B9PQW54 620000.000 12900574.79 20.8074
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-05 IE0001J5A2T9 605000.000 17546138.63 29.0019
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-05 IE0005TF96I9 550000.000 10977041.11 19.9583
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-05 IE000M7V94E1 36220000.000 2234866458.22 61.7026
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-05 IE000NXF88S1 8570000.000 265361989.84 30.9641
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-05 IE000YYE6WK5 128450000.000 9083719107.20 70.7179
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-05 IE000J6CHW80 2574000.000 63932631.44 24.8379
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-05 IE0007I99HX7 1750000.000 44123471.50 25.2134
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-05 IE000SBU19F7 700000.000 16749401.65 23.9277
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-05 IE0007Y8Y157 21750000.000 529205510.09 24.3313

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.