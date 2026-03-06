VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BF541080
|339000.000
|46214657.02
|136.3264
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55242960.34
|74.0522
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BQQP9F84
|39400000.000
|4550774633.88
|115.5019
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BDFBTQ78
|29825000.000
|2023571193.17
|67.8482
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BYWQWR46
|11500000.000
|687326488.80
|59.7675
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BQQP9G91
|12050000.000
|1524189175.50
|126.4887
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BDS67326
|3398000.000
|234714077.98
|69.0742
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|375997851.10
|63.1929
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173154907.34
|36.0739
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BMC38736
|66850000.000
|4633708463.88
|69.3150
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|100856357.91
|7.7881
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-05
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|542023227.97
|11.7576
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-05
|IE0000H445G8
|470000.000
|7874564.43
|16.7544
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-05
|IE0002PG6CA6
|69750000.000
|1298857337.81
|18.6216
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-05
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11731831.88
|22.1355
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-05
|IE000YU9K6K2
|12540000.000
|1023173843.56
|81.5928
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-05
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12900574.79
|20.8074
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-05
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|17546138.63
|29.0019
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-05
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10977041.11
|19.9583
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-05
|IE000M7V94E1
|36220000.000
|2234866458.22
|61.7026
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-05
|IE000NXF88S1
|8570000.000
|265361989.84
|30.9641
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-05
|IE000YYE6WK5
|128450000.000
|9083719107.20
|70.7179
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-05
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63932631.44
|24.8379
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-05
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44123471.50
|25.2134
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-05
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16749401.65
|23.9277
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-05
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|529205510.09
|24.3313
