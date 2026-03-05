Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
05.03.26 | 08:37
103,74 Euro
+0,58 % +0,60
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
103,22103,8608:38
103,06103,7408:38
PR Newswire
05.03.2026 08:06 Uhr
87 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 05

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-04 IE00BF541080 339000.000 46171789.10 136.2000
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-04 IE00BF540Z61 746000.000 55387641.23 74.2462
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-04 IE00BQQP9F84 39500000.000 4745106581.59 120.1293
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-04 IE00BDFBTQ78 29825000.000 2089965052.82 70.0743
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-04 IE00BYWQWR46 11550000.000 696843307.73 60.3328
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-04 IE00BQQP9G91 12450000.000 1644326412.49 132.0744
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-04 IE00BDS67326 3398000.000 236038130.79 69.4638
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-04 IE00BQQP9H09 5950000.000 379466816.76 63.7759
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-04 IE00BL0BMZ89 4800000.000 175601232.30 36.5836
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-04 IE00BMC38736 66850000.000 4686647488.38 70.1069
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-04 IE00BMDH1538 12950000.000 100942461.24 7.7948
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-04 IE00BMDKNW35 46750000.000 561235074.85 12.0050
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-04 IE0000H445G8 470000.000 7858735.03 16.7207
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-04 IE0002PG6CA6 69750000.000 1319761705.15 18.9213
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-04 IE0005B8WVT6 530000.000 11828148.61 22.3173
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-04 IE000YU9K6K2 12540000.000 1052073433.12 83.8974
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-04 IE000B9PQW54 620000.000 13167261.92 21.2375
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-04 IE0001J5A2T9 505000.000 14686100.94 29.0814
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-04 IE0005TF96I9 550000.000 11268082.75 20.4874
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-04 IE000M7V94E1 36220000.000 2274787411.60 62.8047
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-04 IE000NXF88S1 8470000.000 265726728.43 31.3727
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-04 IE000YYE6WK5 128000000.000 9185495655.32 71.7617
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-04 IE000J6CHW80 2574000.000 64066588.30 24.8899
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-04 IE0007I99HX7 1750000.000 44687920.28 25.5360
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-04 IE000SBU19F7 700000.000 16888496.86 24.1264
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-04 IE0007Y8Y157 21750000.000 529815122.46 24.3593

© 2026 PR Newswire
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.