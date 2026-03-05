VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BF541080
|339000.000
|46171789.10
|136.2000
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55387641.23
|74.2462
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BQQP9F84
|39500000.000
|4745106581.59
|120.1293
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BDFBTQ78
|29825000.000
|2089965052.82
|70.0743
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BYWQWR46
|11550000.000
|696843307.73
|60.3328
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BQQP9G91
|12450000.000
|1644326412.49
|132.0744
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BDS67326
|3398000.000
|236038130.79
|69.4638
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|379466816.76
|63.7759
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|175601232.30
|36.5836
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BMC38736
|66850000.000
|4686647488.38
|70.1069
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|100942461.24
|7.7948
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-04
|IE00BMDKNW35
|46750000.000
|561235074.85
|12.0050
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-04
|IE0000H445G8
|470000.000
|7858735.03
|16.7207
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-04
|IE0002PG6CA6
|69750000.000
|1319761705.15
|18.9213
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-04
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11828148.61
|22.3173
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-04
|IE000YU9K6K2
|12540000.000
|1052073433.12
|83.8974
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-04
|IE000B9PQW54
|620000.000
|13167261.92
|21.2375
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-04
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14686100.94
|29.0814
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-04
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11268082.75
|20.4874
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-04
|IE000M7V94E1
|36220000.000
|2274787411.60
|62.8047
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-04
|IE000NXF88S1
|8470000.000
|265726728.43
|31.3727
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-04
|IE000YYE6WK5
|128000000.000
|9185495655.32
|71.7617
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-04
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64066588.30
|24.8899
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-04
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44687920.28
|25.5360
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-04
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16888496.86
|24.1264
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-04
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|529815122.46
|24.3593
