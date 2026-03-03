VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BF541080
|339000.000
|46277884.03
|136.5129
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55463032.16
|74.3472
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BQQP9F84
|39500000.000
|5154260206.51
|130.4876
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BDFBTQ78
|29625000.000
|2217931217.24
|74.8669
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BYWQWR46
|11600000.000
|715429405.31
|61.6749
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1759770358.15
|143.0708
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BDS67326
|3390000.000
|237246065.97
|69.9841
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|384106269.75
|64.5557
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|178851477.96
|37.2607
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BMC38736
|66550000.000
|4755336336.52
|71.4551
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|102453535.54
|7.9115
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-02
|IE00BMDKNW35
|46600000.000
|541312174.80
|11.6161
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-02
|IE0000H445G8
|470000.000
|8125236.44
|17.2877
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-02
|IE0002PG6CA6
|69450000.000
|1386213929.11
|19.9599
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-02
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12070314.25
|22.7742
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-02
|IE000YU9K6K2
|12540000.000
|1047853320.03
|83.5609
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-02
|IE000B9PQW54
|620000.000
|13229582.09
|21.3380
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-02
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|15081086.32
|29.8635
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-02
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11461994.08
|20.8400
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-02
|IE000M7V94E1
|36170000.000
|2439302125.25
|67.4399
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-02
|IE000NXF88S1
|8070000.000
|260099531.53
|32.2304
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-02
|IE000YYE6WK5
|127450000.000
|9110666774.15
|71.4842
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-02
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64202612.12
|24.9427
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-02
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45259096.33
|25.8623
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-02
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17061722.43
|24.3739
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-02
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|544062402.15
|25.0144
