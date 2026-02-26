VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BF541080
|315000.000
|43152652.73
|136.9925
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55839882.77
|74.8524
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BQQP9F84
|39250000.000
|4941649633.33
|125.9019
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BDFBTQ78
|29225000.000
|2149940065.00
|73.5651
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BYWQWR46
|11600000.000
|714229065.56
|61.5715
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1675951600.30
|136.2562
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BDS67326
|3382000.000
|239651105.39
|70.8608
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|391908626.13
|64.7783
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BL0BMZ89
|4650000.000
|176227935.44
|37.8985
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BMC38736
|65800000.000
|4932459115.27
|74.9614
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|103762301.13
|8.0125
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-25
|IE00BMDKNW35
|46950000.000
|546116456.63
|11.6319
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-25
|IE0000H445G8
|470000.000
|8357742.44
|17.7824
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-25
|IE0002PG6CA6
|68600000.000
|1324129196.47
|19.3022
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-25
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12071253.53
|22.7760
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-25
|IE000YU9K6K2
|12490000.000
|1012329130.67
|81.0512
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-25
|IE000B9PQW54
|670000.000
|14226864.55
|21.2341
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-25
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14865980.28
|29.4376
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-25
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11374072.93
|20.6801
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-25
|IE000M7V94E1
|35920000.000
|2363942088.51
|65.8113
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-25
|IE000NXF88S1
|7370000.000
|238275235.55
|32.3304
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-25
|IE000YYE6WK5
|127050000.000
|8821911027.85
|69.4365
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-25
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64394904.78
|25.0174
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-25
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45125904.40
|25.7862
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-25
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17043325.58
|24.3476
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-25
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|538441867.88
|24.7559
