Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Winzig bewertet - und jetzt startet die heiße Phase mit Trigger-Fahrplan 2026
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
25.02.26 | 14:02
63,42 Euro
+0,18 % +0,12
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,7363,9508:23
62,9263,7608:20
PR Newswire
26.02.2026 08:06 Uhr
31 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 26

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-25 IE00BF541080 315000.000 43152652.73 136.9925
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-25 IE00BF540Z61 746000.000 55839882.77 74.8524
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-25 IE00BQQP9F84 39250000.000 4941649633.33 125.9019
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-25 IE00BDFBTQ78 29225000.000 2149940065.00 73.5651
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-25 IE00BYWQWR46 11600000.000 714229065.56 61.5715
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-25 IE00BQQP9G91 12300000.000 1675951600.30 136.2562
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-25 IE00BDS67326 3382000.000 239651105.39 70.8608
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-25 IE00BQQP9H09 6050000.000 391908626.13 64.7783
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-25 IE00BL0BMZ89 4650000.000 176227935.44 37.8985
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-25 IE00BMC38736 65800000.000 4932459115.27 74.9614
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-25 IE00BMDH1538 12950000.000 103762301.13 8.0125
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-25 IE00BMDKNW35 46950000.000 546116456.63 11.6319
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-25 IE0000H445G8 470000.000 8357742.44 17.7824
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-25 IE0002PG6CA6 68600000.000 1324129196.47 19.3022
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-25 IE0005B8WVT6 530000.000 12071253.53 22.7760
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-25 IE000YU9K6K2 12490000.000 1012329130.67 81.0512
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-25 IE000B9PQW54 670000.000 14226864.55 21.2341
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-25 IE0001J5A2T9 505000.000 14865980.28 29.4376
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-25 IE0005TF96I9 550000.000 11374072.93 20.6801
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-25 IE000M7V94E1 35920000.000 2363942088.51 65.8113
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-25 IE000NXF88S1 7370000.000 238275235.55 32.3304
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-25 IE000YYE6WK5 127050000.000 8821911027.85 69.4365
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-25 IE000J6CHW80 2574000.000 64394904.78 25.0174
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-25 IE0007I99HX7 1750000.000 45125904.40 25.7862
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-25 IE000SBU19F7 700000.000 17043325.58 24.3476
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-25 IE0007Y8Y157 21750000.000 538441867.88 24.7559

© 2026 PR Newswire
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.