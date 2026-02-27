VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BF541080
|315000.000
|43184566.94
|137.0939
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55874577.46
|74.8989
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BQQP9F84
|39200000.000
|5027315207.19
|128.2478
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BDFBTQ78
|29275000.000
|2162427503.99
|73.8660
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BYWQWR46
|11600000.000
|719247937.98
|62.0041
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1720449847.51
|139.8740
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BDS67326
|3382000.000
|239682292.20
|70.8700
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|394459360.86
|65.1999
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|181899442.25
|37.8957
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BMC38736
|65900000.000
|4779777628.62
|72.5308
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|103719787.22
|8.0092
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-26
|IE00BMDKNW35
|46850000.000
|544813280.50
|11.6289
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-26
|IE0000H445G8
|470000.000
|8294286.36
|17.6474
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-26
|IE0002PG6CA6
|68850000.000
|1322171341.29
|19.2037
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-26
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12134712.77
|22.8957
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-26
|IE000YU9K6K2
|12540000.000
|1024346221.84
|81.6863
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-26
|IE000B9PQW54
|670000.000
|14416140.03
|21.5166
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-26
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|15014440.11
|29.7316
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-26
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11526224.87
|20.9568
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-26
|IE000M7V94E1
|35970000.000
|2382106895.20
|66.2248
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-26
|IE000NXF88S1
|7970000.000
|256486212.28
|32.1815
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-26
|IE000YYE6WK5
|127050000.000
|8885657507.34
|69.9383
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-26
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64460545.20
|25.0429
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-26
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45478279.47
|25.9876
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-26
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17183730.65
|24.5482
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-26
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|552052618.64
|25.3817
