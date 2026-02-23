VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BF541080
|315000.000
|43124838.16
|136.9042
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55813864.54
|74.8175
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BQQP9F84
|39000000.000
|4674762703.50
|119.8657
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BDFBTQ78
|28825000.000
|2004368052.33
|69.5358
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BYWQWR46
|11850000.000
|723720802.98
|61.0735
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1601913082.18
|130.2368
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BDS67326
|3112000.000
|219300567.94
|70.4693
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|391876144.54
|64.7729
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BL0BMZ89
|4650000.000
|175989543.76
|37.8472
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BMC38736
|65350000.000
|4768488844.18
|72.9685
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|101052029.60
|7.8032
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-20
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|506930633.74
|10.8319
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-20
|IE0000H445G8
|470000.000
|8236479.04
|17.5244
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-20
|IE0002PG6CA6
|68550000.000
|1180359003.03
|17.2189
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-20
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12030556.27
|22.6992
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-20
|IE000YU9K6K2
|12240000.000
|986583528.06
|80.6032
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-20
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15794950.12
|21.3445
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-20
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14868843.95
|29.4433
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-20
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11279485.20
|20.5082
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-20
|IE000M7V94E1
|35620000.000
|2347892058.98
|65.9150
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-20
|IE000NXF88S1
|6670000.000
|211033947.26
|31.6393
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-20
|IE000YYE6WK5
|126200000.000
|8899864433.03
|70.5219
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-20
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64509551.18
|25.0620
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-20
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45172195.63
|25.8127
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-20
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17135565.22
|24.4794
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-20
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|533848741.18
|24.5448
