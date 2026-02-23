Anzeige
WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
23.02.26 | 09:33
102,74 Euro
+1,24 % +1,26
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
102,58102,6409:41
102,58102,6209:41
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-20 IE00BF541080 315000.000 43124838.16 136.9042
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-20 IE00BF540Z61 746000.000 55813864.54 74.8175
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-20 IE00BQQP9F84 39000000.000 4674762703.50 119.8657
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-20 IE00BDFBTQ78 28825000.000 2004368052.33 69.5358
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-20 IE00BYWQWR46 11850000.000 723720802.98 61.0735
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-20 IE00BQQP9G91 12300000.000 1601913082.18 130.2368
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-20 IE00BDS67326 3112000.000 219300567.94 70.4693
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-20 IE00BQQP9H09 6050000.000 391876144.54 64.7729
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-20 IE00BL0BMZ89 4650000.000 175989543.76 37.8472
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-20 IE00BMC38736 65350000.000 4768488844.18 72.9685
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-20 IE00BMDH1538 12950000.000 101052029.60 7.8032
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-20 IE00BMDKNW35 46800000.000 506930633.74 10.8319
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-20 IE0000H445G8 470000.000 8236479.04 17.5244
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-20 IE0002PG6CA6 68550000.000 1180359003.03 17.2189
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-20 IE0005B8WVT6 530000.000 12030556.27 22.6992
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-20 IE000YU9K6K2 12240000.000 986583528.06 80.6032
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-20 IE000B9PQW54 740000.000 15794950.12 21.3445
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-20 IE0001J5A2T9 505000.000 14868843.95 29.4433
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-20 IE0005TF96I9 550000.000 11279485.20 20.5082
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-20 IE000M7V94E1 35620000.000 2347892058.98 65.9150
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-20 IE000NXF88S1 6670000.000 211033947.26 31.6393
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-20 IE000YYE6WK5 126200000.000 8899864433.03 70.5219
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-20 IE000J6CHW80 2574000.000 64509551.18 25.0620
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-20 IE0007I99HX7 1750000.000 45172195.63 25.8127
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-20 IE000SBU19F7 700000.000 17135565.22 24.4794
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-20 IE0007Y8Y157 21750000.000 533848741.18 24.5448

