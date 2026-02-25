Anzeige
Mittwoch, 25.02.2026
25.02.2026
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, February 25

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-24 IE00BF541080 315000.000 43137521.67 136.9445
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-24 IE00BF540Z61 746000.000 55794079.63 74.7910
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-24 IE00BQQP9F84 39000000.000 4885522807.82 125.2698
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-24 IE00BDFBTQ78 29025000.000 2090359330.12 72.0193
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-24 IE00BYWQWR46 11650000.000 709127933.34 60.8694
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-24 IE00BQQP9G91 12300000.000 1664214034.88 135.3020
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-24 IE00BDS67326 3382000.000 238825273.17 70.6166
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-24 IE00BQQP9H09 6050000.000 391765637.18 64.7547
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-24 IE00BL0BMZ89 4650000.000 175236953.96 37.6854
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-24 IE00BMC38736 65650000.000 4843094942.57 73.7714
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-24 IE00BMDH1538 12950000.000 102148212.10 7.8879
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-24 IE00BMDKNW35 46950000.000 524603221.22 11.1737
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-24 IE0000H445G8 470000.000 8269185.00 17.5940
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-24 IE0002PG6CA6 68550000.000 1251150598.39 18.2516
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-24 IE0005B8WVT6 530000.000 12180345.51 22.9818
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-24 IE000YU9K6K2 12240000.000 1001918548.93 81.8561
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-24 IE000B9PQW54 740000.000 15718328.81 21.2410
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-24 IE0001J5A2T9 505000.000 14832900.29 29.3721
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-24 IE0005TF96I9 550000.000 11264608.78 20.4811
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-24 IE000M7V94E1 35720000.000 2346729607.95 65.6979
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-24 IE000NXF88S1 7370000.000 239746200.49 32.5300
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-24 IE000YYE6WK5 126600000.000 8860769973.31 69.9903
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-24 IE000J6CHW80 2574000.000 64383593.08 25.0131
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-24 IE0007I99HX7 1750000.000 45126383.82 25.7865
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-24 IE000SBU19F7 700000.000 17061366.58 24.3734
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-24 IE0007Y8Y157 21750000.000 528244077.72 24.2871

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
