VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 25
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BF541080
|315000.000
|43137521.67
|136.9445
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55794079.63
|74.7910
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BQQP9F84
|39000000.000
|4885522807.82
|125.2698
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BDFBTQ78
|29025000.000
|2090359330.12
|72.0193
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BYWQWR46
|11650000.000
|709127933.34
|60.8694
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1664214034.88
|135.3020
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BDS67326
|3382000.000
|238825273.17
|70.6166
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|391765637.18
|64.7547
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BL0BMZ89
|4650000.000
|175236953.96
|37.6854
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BMC38736
|65650000.000
|4843094942.57
|73.7714
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|102148212.10
|7.8879
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-24
|IE00BMDKNW35
|46950000.000
|524603221.22
|11.1737
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-24
|IE0000H445G8
|470000.000
|8269185.00
|17.5940
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-24
|IE0002PG6CA6
|68550000.000
|1251150598.39
|18.2516
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-24
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12180345.51
|22.9818
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-24
|IE000YU9K6K2
|12240000.000
|1001918548.93
|81.8561
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-24
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15718328.81
|21.2410
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-24
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14832900.29
|29.3721
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-24
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11264608.78
|20.4811
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-24
|IE000M7V94E1
|35720000.000
|2346729607.95
|65.6979
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-24
|IE000NXF88S1
|7370000.000
|239746200.49
|32.5300
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-24
|IE000YYE6WK5
|126600000.000
|8860769973.31
|69.9903
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-24
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64383593.08
|25.0131
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-24
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45126383.82
|25.7865
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-24
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17061366.58
|24.3734
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-24
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|528244077.72
|24.2871
© 2026 PR Newswire