Montag, 02.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
02.03.26 | 09:13
65,04 Euro
+2,85 % +1,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
64,9265,0409:14
64,9265,0409:14
PR Newswire
02.03.2026 08:12 Uhr
73 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-27 IE00BF541080 315000.000 43139268.14 136.9501
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-27 IE00BF540Z61 746000.000 55782332.93 74.7752
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-27 IE00BQQP9F84 39200000.000 5122337378.03 130.6719
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-27 IE00BDFBTQ78 29275000.000 2192695355.11 74.8999
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-27 IE00BYWQWR46 11600000.000 723503802.37 62.3710
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-27 IE00BQQP9G91 12300000.000 1758216513.29 142.9444
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-27 IE00BDS67326 3390000.000 240131833.19 70.8353
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-27 IE00BQQP9H09 6050000.000 393962869.25 65.1178
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-27 IE00BL0BMZ89 4800000.000 181311221.51 37.7732
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-27 IE00BMC38736 65950000.000 4727488691.22 71.6829
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-27 IE00BMDH1538 12950000.000 102502427.71 7.9152
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-27 IE00BMDKNW35 46600000.000 523572935.18 11.2355
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-27 IE0000H445G8 470000.000 8287188.05 17.6323
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-27 IE0002PG6CA6 69450000.000 1362740260.63 19.6219
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-27 IE0005B8WVT6 530000.000 12233013.29 23.0812
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-27 IE000YU9K6K2 12540000.000 1009540370.03 80.5056
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-27 IE000B9PQW54 670000.000 14466004.77 21.5911
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-27 IE0001J5A2T9 505000.000 15121967.92 29.9445
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-27 IE0005TF96I9 550000.000 11507253.66 20.9223
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-27 IE000M7V94E1 35970000.000 2369014851.23 65.8609
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-27 IE000NXF88S1 7970000.000 257237827.12 32.2758
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-27 IE000YYE6WK5 127050000.000 8895816464.66 70.0182
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-27 IE000J6CHW80 2574000.000 64327024.25 24.9911
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-27 IE0007I99HX7 1750000.000 45462463.05 25.9786
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-27 IE000SBU19F7 700000.000 17126718.82 24.4667
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-27 IE0007Y8Y157 21750000.000 546411680.22 25.1224

Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
