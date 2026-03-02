VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BF541080
|315000.000
|43139268.14
|136.9501
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55782332.93
|74.7752
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BQQP9F84
|39200000.000
|5122337378.03
|130.6719
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BDFBTQ78
|29275000.000
|2192695355.11
|74.8999
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BYWQWR46
|11600000.000
|723503802.37
|62.3710
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1758216513.29
|142.9444
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BDS67326
|3390000.000
|240131833.19
|70.8353
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|393962869.25
|65.1178
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|181311221.51
|37.7732
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BMC38736
|65950000.000
|4727488691.22
|71.6829
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|102502427.71
|7.9152
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-27
|IE00BMDKNW35
|46600000.000
|523572935.18
|11.2355
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-27
|IE0000H445G8
|470000.000
|8287188.05
|17.6323
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-27
|IE0002PG6CA6
|69450000.000
|1362740260.63
|19.6219
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-27
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12233013.29
|23.0812
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-27
|IE000YU9K6K2
|12540000.000
|1009540370.03
|80.5056
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-27
|IE000B9PQW54
|670000.000
|14466004.77
|21.5911
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-27
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|15121967.92
|29.9445
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-27
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11507253.66
|20.9223
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-27
|IE000M7V94E1
|35970000.000
|2369014851.23
|65.8609
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-27
|IE000NXF88S1
|7970000.000
|257237827.12
|32.2758
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-27
|IE000YYE6WK5
|127050000.000
|8895816464.66
|70.0182
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-27
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64327024.25
|24.9911
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-27
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45462463.05
|25.9786
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-27
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17126718.82
|24.4667
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-27
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|546411680.22
|25.1224
