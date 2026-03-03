Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 03

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-02 IE00BF541080 339000.000 46286631.62 136.5387
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-02 IE00BF540Z61 746000.000 55463032.16 74.3472
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-02 IE00BQQP9F84 39500000.000 5154260206.51 130.4876
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-02 IE00BDFBTQ78 29625000.000 2217931217.24 74.8669
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-02 IE00BYWQWR46 11600000.000 715429405.31 61.6749
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-02 IE00BQQP9G91 12300000.000 1759770358.15 143.0708
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-02 IE00BDS67326 3390000.000 237246065.97 69.9841
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-02 IE00BQQP9H09 5950000.000 384106269.75 64.5557
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-02 IE00BL0BMZ89 4800000.000 178851477.96 37.2607
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-02 IE00BMC38736 66550000.000 4755336336.52 71.4551
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-02 IE00BMDH1538 12950000.000 102453535.54 7.9115
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-02 IE00BMDKNW35 46600000.000 541312174.80 11.6161
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-02 IE0000H445G8 470000.000 8125236.44 17.2877
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-02 IE0002PG6CA6 69450000.000 1386213929.11 19.9599
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-02 IE0005B8WVT6 530000.000 12070314.25 22.7742
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-02 IE000YU9K6K2 12540000.000 1047853320.03 83.5609
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-02 IE000B9PQW54 620000.000 13229582.09 21.3380
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-02 IE0001J5A2T9 505000.000 15081086.32 29.8635
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-02 IE0005TF96I9 550000.000 11461994.08 20.8400
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-02 IE000M7V94E1 36170000.000 2439302125.25 67.4399
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-02 IE000NXF88S1 8070000.000 260099531.53 32.2304
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-02 IE000YYE6WK5 127450000.000 9110666774.15 71.4842
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-02 IE000J6CHW80 2574000.000 64202612.12 24.9427
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-02 IE0007I99HX7 1750000.000 45259096.33 25.8623
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-02 IE000SBU19F7 700000.000 17061722.43 24.3739
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-02 IE0007Y8Y157 21750000.000 544062402.15 25.0144

