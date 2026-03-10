VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BF541080
|339000.000
|45971028.68
|135.6078
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54978022.59
|73.6971
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BQQP9F84
|39700000.000
|4577539941.55
|115.3033
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1980302157.95
|66.1755
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BYWQWR46
|11450000.000
|689468538.80
|60.2156
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BQQP9G91
|12050000.000
|1509196204.59
|125.2445
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BDS67326
|3398000.000
|231932941.55
|68.2557
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|372071233.23
|62.5330
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172135625.94
|35.8616
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BMC38736
|66550000.000
|4597531935.75
|69.0839
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|97201702.67
|7.5059
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-09
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|523205977.67
|11.3494
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-09
|IE0000H445G8
|470000.000
|7941097.56
|16.8960
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-09
|IE0002PG6CA6
|69900000.000
|1279140301.90
|18.2996
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-09
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11657882.53
|21.9960
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-09
|IE000YU9K6K2
|12490000.000
|1018770358.62
|81.5669
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-09
|IE000B9PQW54
|620000.000
|13040643.89
|21.0333
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-09
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16997184.73
|28.0945
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-09
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10850319.01
|19.7279
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-09
|IE000M7V94E1
|36320000.000
|2183658462.21
|60.1228
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-09
|IE000NXF88S1
|8470000.000
|262645020.31
|31.0089
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-09
|IE000YYE6WK5
|129650000.000
|9469932410.64
|73.0423
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-09
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63485039.13
|24.6640
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-09
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|43665245.64
|24.9516
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-09
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16612237.02
|23.7318
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-09
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|521310012.53
|23.9683
