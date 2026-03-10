Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
10.03.26 | 09:38
58,17 Euro
+1,52 % +0,87
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,2158,3109:38
58,1758,3009:39
PR Newswire
10.03.2026 08:06 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-09 IE00BF541080 339000.000 45971028.68 135.6078
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-09 IE00BF540Z61 746000.000 54978022.59 73.6971
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-09 IE00BQQP9F84 39700000.000 4577539941.55 115.3033
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-09 IE00BDFBTQ78 29925000.000 1980302157.95 66.1755
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-09 IE00BYWQWR46 11450000.000 689468538.80 60.2156
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-09 IE00BQQP9G91 12050000.000 1509196204.59 125.2445
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-09 IE00BDS67326 3398000.000 231932941.55 68.2557
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-09 IE00BQQP9H09 5950000.000 372071233.23 62.5330
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-09 IE00BL0BMZ89 4800000.000 172135625.94 35.8616
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-09 IE00BMC38736 66550000.000 4597531935.75 69.0839
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-09 IE00BMDH1538 12950000.000 97201702.67 7.5059
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-09 IE00BMDKNW35 46100000.000 523205977.67 11.3494
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-09 IE0000H445G8 470000.000 7941097.56 16.8960
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-09 IE0002PG6CA6 69900000.000 1279140301.90 18.2996
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-09 IE0005B8WVT6 530000.000 11657882.53 21.9960
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-09 IE000YU9K6K2 12490000.000 1018770358.62 81.5669
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-09 IE000B9PQW54 620000.000 13040643.89 21.0333
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-09 IE0001J5A2T9 605000.000 16997184.73 28.0945
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-09 IE0005TF96I9 550000.000 10850319.01 19.7279
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-09 IE000M7V94E1 36320000.000 2183658462.21 60.1228
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-09 IE000NXF88S1 8470000.000 262645020.31 31.0089
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-09 IE000YYE6WK5 129650000.000 9469932410.64 73.0423
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-09 IE000J6CHW80 2574000.000 63485039.13 24.6640
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-09 IE0007I99HX7 1750000.000 43665245.64 24.9516
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-09 IE000SBU19F7 700000.000 16612237.02 23.7318
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-09 IE0007Y8Y157 21750000.000 521310012.53 23.9683

© 2026 PR Newswire
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.