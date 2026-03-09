VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BF541080
|339000.000
|46128218.90
|136.0714
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55089705.44
|73.8468
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BQQP9F84
|39700000.000
|4558954669.98
|114.8351
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1986902218.63
|66.3961
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BYWQWR46
|11500000.000
|696410381.40
|60.5574
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BQQP9G91
|12050000.000
|1512506078.05
|125.5192
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BDS67326
|3398000.000
|232686477.09
|68.4775
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|371045447.52
|62.3606
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173023435.95
|36.0465
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BMC38736
|66650000.000
|4429306126.84
|66.4562
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|98077471.50
|7.5735
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-06
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|507330652.65
|11.0050
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-06
|IE0000H445G8
|470000.000
|8022691.51
|17.0696
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-06
|IE0002PG6CA6
|69900000.000
|1283687794.70
|18.3646
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-06
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11765383.29
|22.1988
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-06
|IE000YU9K6K2
|12490000.000
|1011108821.72
|80.9535
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-06
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12801730.69
|20.6480
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-06
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|17330978.12
|28.6462
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-06
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10780152.06
|19.6003
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-06
|IE000M7V94E1
|36320000.000
|2173289531.88
|59.8373
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-06
|IE000NXF88S1
|8570000.000
|261222189.65
|30.4810
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-06
|IE000YYE6WK5
|128950000.000
|9370848858.90
|72.6704
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-06
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63641801.95
|24.7249
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-06
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|43699482.80
|24.9711
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-06
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16609835.08
|23.7283
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-06
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|524386665.54
|24.1097
