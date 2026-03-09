Anzeige
Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes - Und solche Fehler korrigieren sich schnell
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, March 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-06 IE00BF541080 339000.000 46128218.90 136.0714
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-06 IE00BF540Z61 746000.000 55089705.44 73.8468
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-06 IE00BQQP9F84 39700000.000 4558954669.98 114.8351
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-06 IE00BDFBTQ78 29925000.000 1986902218.63 66.3961
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-06 IE00BYWQWR46 11500000.000 696410381.40 60.5574
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-06 IE00BQQP9G91 12050000.000 1512506078.05 125.5192
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-06 IE00BDS67326 3398000.000 232686477.09 68.4775
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-06 IE00BQQP9H09 5950000.000 371045447.52 62.3606
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-06 IE00BL0BMZ89 4800000.000 173023435.95 36.0465
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-06 IE00BMC38736 66650000.000 4429306126.84 66.4562
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-06 IE00BMDH1538 12950000.000 98077471.50 7.5735
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-06 IE00BMDKNW35 46100000.000 507330652.65 11.0050
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-06 IE0000H445G8 470000.000 8022691.51 17.0696
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-06 IE0002PG6CA6 69900000.000 1283687794.70 18.3646
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-06 IE0005B8WVT6 530000.000 11765383.29 22.1988
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-06 IE000YU9K6K2 12490000.000 1011108821.72 80.9535
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-06 IE000B9PQW54 620000.000 12801730.69 20.6480
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-06 IE0001J5A2T9 605000.000 17330978.12 28.6462
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-06 IE0005TF96I9 550000.000 10780152.06 19.6003
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-06 IE000M7V94E1 36320000.000 2173289531.88 59.8373
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-06 IE000NXF88S1 8570000.000 261222189.65 30.4810
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-06 IE000YYE6WK5 128950000.000 9370848858.90 72.6704
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-06 IE000J6CHW80 2574000.000 63641801.95 24.7249
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-06 IE0007I99HX7 1750000.000 43699482.80 24.9711
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-06 IE000SBU19F7 700000.000 16609835.08 23.7283
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-06 IE0007Y8Y157 21750000.000 524386665.54 24.1097

