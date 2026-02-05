VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BF541080
|311000.000
|42320980.28
|136.0803
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55414286.41
|74.2819
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BQQP9F84
|37050000.000
|4136204853.68
|111.6385
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BDFBTQ78
|27475000.000
|1842415004.95
|67.0579
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BYWQWR46
|12200000.000
|762230881.98
|62.4779
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1461172753.33
|120.2611
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BDS67326
|2736000.000
|191828290.19
|70.1127
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|391676381.86
|64.7399
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BL0BMZ89
|4500000.000
|167247002.64
|37.1660
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BMC38736
|62800000.000
|4213570050.28
|67.0951
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|97261202.70
|7.5985
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-04
|IE00BMDKNW35
|47800000.000
|535518574.46
|11.2033
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-04
|IE0000H445G8
|470000.000
|8248799.44
|17.5506
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-04
|IE0002PG6CA6
|63900000.000
|1099995238.77
|17.2143
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-04
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12028785.73
|22.6958
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-04
|IE000YU9K6K2
|11740000.000
|945879050.51
|80.5689
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-04
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16295465.88
|22.0209
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-04
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|14108884.36
|28.5028
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-04
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11203171.72
|20.3694
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-04
|IE000M7V94E1
|34670000.000
|2230417599.29
|64.3328
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-04
|IE000NXF88S1
|4570000.000
|132796395.36
|29.0583
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-04
|IE000YYE6WK5
|124500000.000
|8616204271.36
|69.2065
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-04
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63828087.19
|24.7972
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-04
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|49944969.25
|25.6128
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-04
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17102083.85
|24.4315
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-04
|IE0007Y8Y157
|21300000.000
|532351019.97
|24.9930
© 2026 PR Newswire