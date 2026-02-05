Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Durchbruch? Warum dieses Projekt Investoren aufhorchen lässt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
04.02.26 | 13:11
63,19 Euro
+0,62 % +0,39
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,3663,1808:39
62,3663,1908:39
PR Newswire
05.02.2026 08:06 Uhr
64 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 05

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-04 IE00BF541080 311000.000 42320980.28 136.0803
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-04 IE00BF540Z61 746000.000 55414286.41 74.2819
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-04 IE00BQQP9F84 37050000.000 4136204853.68 111.6385
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-04 IE00BDFBTQ78 27475000.000 1842415004.95 67.0579
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-04 IE00BYWQWR46 12200000.000 762230881.98 62.4779
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-04 IE00BQQP9G91 12150000.000 1461172753.33 120.2611
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-04 IE00BDS67326 2736000.000 191828290.19 70.1127
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-04 IE00BQQP9H09 6050000.000 391676381.86 64.7399
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-04 IE00BL0BMZ89 4500000.000 167247002.64 37.1660
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-04 IE00BMC38736 62800000.000 4213570050.28 67.0951
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-04 IE00BMDH1538 12800000.000 97261202.70 7.5985
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-04 IE00BMDKNW35 47800000.000 535518574.46 11.2033
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-04 IE0000H445G8 470000.000 8248799.44 17.5506
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-04 IE0002PG6CA6 63900000.000 1099995238.77 17.2143
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-04 IE0005B8WVT6 530000.000 12028785.73 22.6958
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-04 IE000YU9K6K2 11740000.000 945879050.51 80.5689
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-04 IE000B9PQW54 740000.000 16295465.88 22.0209
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-04 IE0001J5A2T9 495000.000 14108884.36 28.5028
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-04 IE0005TF96I9 550000.000 11203171.72 20.3694
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-04 IE000M7V94E1 34670000.000 2230417599.29 64.3328
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-04 IE000NXF88S1 4570000.000 132796395.36 29.0583
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-04 IE000YYE6WK5 124500000.000 8616204271.36 69.2065
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-04 IE000J6CHW80 2574000.000 63828087.19 24.7972
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-04 IE0007I99HX7 1950000.000 49944969.25 25.6128
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-04 IE000SBU19F7 700000.000 17102083.85 24.4315
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-04 IE0007Y8Y157 21300000.000 532351019.97 24.9930

© 2026 PR Newswire
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.