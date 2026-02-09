VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BF541080
|311000.000
|42337493.11
|136.1334
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55467697.88
|74.3535
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BQQP9F84
|37400000.000
|4103382615.39
|109.7161
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BDFBTQ78
|28075000.000
|1820302614.41
|64.8371
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BYWQWR46
|11850000.000
|734395794.46
|61.9743
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1430011276.68
|117.6964
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BDS67326
|2796000.000
|196035518.51
|70.1128
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|393385346.95
|65.0224
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BL0BMZ89
|4550000.000
|170326750.00
|37.4345
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BMC38736
|63450000.000
|4474116759.42
|70.5141
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|95933203.55
|7.4948
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-06
|IE00BMDKNW35
|47150000.000
|528264761.55
|11.2039
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-06
|IE0000H445G8
|470000.000
|8261784.76
|17.5783
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-06
|IE0002PG6CA6
|65000000.000
|1085524513.36
|16.7004
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-06
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12048395.43
|22.7328
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-06
|IE000YU9K6K2
|11890000.000
|948585435.68
|79.7801
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-06
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15858864.11
|21.4309
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-06
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14351194.00
|28.4182
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-06
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11281767.44
|20.5123
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-06
|IE000M7V94E1
|34920000.000
|2224153853.14
|63.6928
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-06
|IE000NXF88S1
|5070000.000
|149762540.76
|29.5390
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-06
|IE000YYE6WK5
|124850000.000
|8512847345.19
|68.1846
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-06
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63845907.92
|24.8042
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-06
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|49998518.71
|25.6403
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-06
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17160936.76
|24.5156
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-06
|IE0007Y8Y157
|21450000.000
|536684444.20
|25.0203
