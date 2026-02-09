Anzeige
Der Shakeout: Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-06 IE00BF541080 311000.000 42337493.11 136.1334
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-06 IE00BF540Z61 746000.000 55467697.88 74.3535
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-06 IE00BQQP9F84 37400000.000 4103382615.39 109.7161
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-06 IE00BDFBTQ78 28075000.000 1820302614.41 64.8371
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-06 IE00BYWQWR46 11850000.000 734395794.46 61.9743
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-06 IE00BQQP9G91 12150000.000 1430011276.68 117.6964
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-06 IE00BDS67326 2796000.000 196035518.51 70.1128
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-06 IE00BQQP9H09 6050000.000 393385346.95 65.0224
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-06 IE00BL0BMZ89 4550000.000 170326750.00 37.4345
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-06 IE00BMC38736 63450000.000 4474116759.42 70.5141
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-06 IE00BMDH1538 12800000.000 95933203.55 7.4948
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-06 IE00BMDKNW35 47150000.000 528264761.55 11.2039
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-06 IE0000H445G8 470000.000 8261784.76 17.5783
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-06 IE0002PG6CA6 65000000.000 1085524513.36 16.7004
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-06 IE0005B8WVT6 530000.000 12048395.43 22.7328
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-06 IE000YU9K6K2 11890000.000 948585435.68 79.7801
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-06 IE000B9PQW54 740000.000 15858864.11 21.4309
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-06 IE0001J5A2T9 505000.000 14351194.00 28.4182
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-06 IE0005TF96I9 550000.000 11281767.44 20.5123
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-06 IE000M7V94E1 34920000.000 2224153853.14 63.6928
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-06 IE000NXF88S1 5070000.000 149762540.76 29.5390
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-06 IE000YYE6WK5 124850000.000 8512847345.19 68.1846
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-06 IE000J6CHW80 2574000.000 63845907.92 24.8042
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-06 IE0007I99HX7 1950000.000 49998518.71 25.6403
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-06 IE000SBU19F7 700000.000 17160936.76 24.5156
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-06 IE0007Y8Y157 21450000.000 536684444.20 25.0203

