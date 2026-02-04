Anzeige
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61
Tradegate
03.02.26 | 19:45
62,22 Euro
-0,67 % -0,42
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
04.02.2026 08:06 Uhr
20 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 04

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-03 IE00BF541080 311000.000 42312405.36 136.0528
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-03 IE00BF540Z61 806000.000 59858130.75 74.2657
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-03 IE00BQQP9F84 36700000.000 4069117667.91 110.8751
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-03 IE00BDFBTQ78 27425000.000 1839087477.45 67.0588
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-03 IE00BYWQWR46 11600000.000 756712575.73 65.2338
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-03 IE00BQQP9G91 12150000.000 1450849567.97 119.4115
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-03 IE00BDS67326 2736000.000 192193383.92 70.2461
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-03 IE00BQQP9H09 6050000.000 383736992.09 63.4276
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-03 IE00BL0BMZ89 4450000.000 165073379.07 37.0951
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-03 IE00BMC38736 62300000.000 4397048736.03 70.5786
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-03 IE00BMDH1538 12800000.000 97183577.51 7.5925
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-03 IE00BMDKNW35 47550000.000 574788265.39 12.0881
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-03 IE0000H445G8 470000.000 8228020.75 17.5064
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-03 IE0002PG6CA6 64000000.000 1115961478.51 17.4369
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-03 IE0005B8WVT6 530000.000 11855143.14 22.3682
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-03 IE000YU9K6K2 11740000.000 989730640.38 84.3041
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-03 IE000B9PQW54 740000.000 16528296.27 22.3355
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-03 IE0001J5A2T9 495000.000 13944195.01 28.1701
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-03 IE0005TF96I9 550000.000 11286114.25 20.5202
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-03 IE000M7V94E1 34670000.000 2342730538.45 67.5723
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-03 IE000NXF88S1 4570000.000 131206998.49 28.7105
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-03 IE000YYE6WK5 124300000.000 8966622549.12 72.1369
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-03 IE000J6CHW80 2574000.000 63733737.18 24.7606
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-03 IE0007I99HX7 1950000.000 49013285.78 25.1350
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-03 IE000SBU19F7 700000.000 16830200.38 24.0431
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-03 IE0007Y8Y157 21300000.000 542498901.84 25.4694

© 2026 PR Newswire
