VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BF541080
|311000.000
|42312405.36
|136.0528
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59858130.75
|74.2657
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BQQP9F84
|36700000.000
|4069117667.91
|110.8751
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BDFBTQ78
|27425000.000
|1839087477.45
|67.0588
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BYWQWR46
|11600000.000
|756712575.73
|65.2338
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1450849567.97
|119.4115
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BDS67326
|2736000.000
|192193383.92
|70.2461
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|383736992.09
|63.4276
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BL0BMZ89
|4450000.000
|165073379.07
|37.0951
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BMC38736
|62300000.000
|4397048736.03
|70.5786
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|97183577.51
|7.5925
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-03
|IE00BMDKNW35
|47550000.000
|574788265.39
|12.0881
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-03
|IE0000H445G8
|470000.000
|8228020.75
|17.5064
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-03
|IE0002PG6CA6
|64000000.000
|1115961478.51
|17.4369
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-03
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11855143.14
|22.3682
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-03
|IE000YU9K6K2
|11740000.000
|989730640.38
|84.3041
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-03
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16528296.27
|22.3355
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-03
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13944195.01
|28.1701
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-03
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11286114.25
|20.5202
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-03
|IE000M7V94E1
|34670000.000
|2342730538.45
|67.5723
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-03
|IE000NXF88S1
|4570000.000
|131206998.49
|28.7105
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-03
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|8966622549.12
|72.1369
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-03
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63733737.18
|24.7606
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-03
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|49013285.78
|25.1350
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-03
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16830200.38
|24.0431
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-03
|IE0007Y8Y157
|21300000.000
|542498901.84
|25.4694
