Donnerstag, 19.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
PR Newswire
19.02.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 19

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-18 IE00BF541080 311000.000 42512671.35 136.6967
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-18 IE00BF540Z61 746000.000 55778793.39 74.7705
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-18 IE00BQQP9F84 38800000.000 4507063615.50 116.1614
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-18 IE00BDFBTQ78 28725000.000 1966235468.55 68.4503
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-18 IE00BYWQWR46 11850000.000 731527040.48 61.7322
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-18 IE00BQQP9G91 12300000.000 1520070755.95 123.5830
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-18 IE00BDS67326 2956000.000 208891811.25 70.6671
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-18 IE00BQQP9H09 6050000.000 390883333.18 64.6088
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-18 IE00BL0BMZ89 4600000.000 174133207.06 37.8550
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-18 IE00BMC38736 65300000.000 4737791492.38 72.5542
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-18 IE00BMDH1538 12950000.000 100549559.98 7.7644
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-18 IE00BMDKNW35 46800000.000 515454792.99 11.0140
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-18 IE0000H445G8 470000.000 8283543.19 17.6246
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-18 IE0002PG6CA6 68550000.000 1206377008.92 17.5985
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-18 IE0005B8WVT6 530000.000 11951131.88 22.5493
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-18 IE000YU9K6K2 12040000.000 972477892.66 80.7706
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-18 IE000B9PQW54 740000.000 15921783.06 21.5159
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-18 IE0001J5A2T9 505000.000 14994092.54 29.6913
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-18 IE0005TF96I9 550000.000 11326527.91 20.5937
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-18 IE000M7V94E1 35570000.000 2291607911.25 64.4253
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-18 IE000NXF88S1 6170000.000 191865741.60 31.0966
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-18 IE000YYE6WK5 125850000.000 8675423552.52 68.9346
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-18 IE000J6CHW80 2574000.000 64427632.14 25.0302
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-18 IE0007I99HX7 1750000.000 45114650.47 25.7798
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-18 IE000SBU19F7 700000.000 17151617.87 24.5023
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-18 IE0007Y8Y157 21650000.000 532502871.43 24.5960

