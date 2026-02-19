VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BF541080
|311000.000
|42512671.35
|136.6967
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55778793.39
|74.7705
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BQQP9F84
|38800000.000
|4507063615.50
|116.1614
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BDFBTQ78
|28725000.000
|1966235468.55
|68.4503
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BYWQWR46
|11850000.000
|731527040.48
|61.7322
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1520070755.95
|123.5830
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BDS67326
|2956000.000
|208891811.25
|70.6671
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|390883333.18
|64.6088
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BL0BMZ89
|4600000.000
|174133207.06
|37.8550
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BMC38736
|65300000.000
|4737791492.38
|72.5542
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|100549559.98
|7.7644
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-18
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|515454792.99
|11.0140
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-18
|IE0000H445G8
|470000.000
|8283543.19
|17.6246
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-18
|IE0002PG6CA6
|68550000.000
|1206377008.92
|17.5985
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-18
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11951131.88
|22.5493
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-18
|IE000YU9K6K2
|12040000.000
|972477892.66
|80.7706
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-18
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15921783.06
|21.5159
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-18
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14994092.54
|29.6913
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-18
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11326527.91
|20.5937
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-18
|IE000M7V94E1
|35570000.000
|2291607911.25
|64.4253
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-18
|IE000NXF88S1
|6170000.000
|191865741.60
|31.0966
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-18
|IE000YYE6WK5
|125850000.000
|8675423552.52
|68.9346
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-18
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64427632.14
|25.0302
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-18
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45114650.47
|25.7798
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-18
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17151617.87
|24.5023
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-18
|IE0007Y8Y157
|21650000.000
|532502871.43
|24.5960
