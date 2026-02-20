VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BF541080
|311000.000
|42546120.53
|136.8042
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55730124.72
|74.7053
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BQQP9F84
|39000000.000
|4595619521.55
|117.8364
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BDFBTQ78
|28825000.000
|1978952708.96
|68.6540
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BYWQWR46
|11850000.000
|732039031.38
|61.7754
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1564035774.11
|127.1574
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BDS67326
|3016000.000
|212219185.23
|70.3645
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|390103922.68
|64.4800
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BL0BMZ89
|4600000.000
|173798236.62
|37.7822
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BMC38736
|65350000.000
|4714995027.02
|72.1499
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|100601400.27
|7.7684
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-19
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|518428588.32
|11.0775
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-19
|IE0000H445G8
|470000.000
|8268093.38
|17.5917
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-19
|IE0002PG6CA6
|68550000.000
|1193990474.63
|17.4178
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-19
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12046443.64
|22.7291
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-19
|IE000YU9K6K2
|12140000.000
|992448135.54
|81.7503
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-19
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15985076.25
|21.6015
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-19
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14964997.78
|29.6337
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-19
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11221665.02
|20.4030
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-19
|IE000M7V94E1
|35570000.000
|2327154464.61
|65.4246
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-19
|IE000NXF88S1
|6670000.000
|211694851.17
|31.7384
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-19
|IE000YYE6WK5
|125900000.000
|8890243979.77
|70.6135
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-19
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64477431.35
|25.0495
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-19
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45129248.12
|25.7881
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-19
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17115003.09
|24.4500
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-19
|IE0007Y8Y157
|21650000.000
|532910198.69
|24.6148
