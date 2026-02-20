Anzeige
Mehr »
Freitag, 20.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
Tradegate
20.02.26 | 17:20
32,220 Euro
+0,36 % +0,115
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
32,18032,22517:25
32,18532,22017:25
PR Newswire
20.02.2026 08:06 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 20

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-19 IE00BF541080 311000.000 42546120.53 136.8042
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-19 IE00BF540Z61 746000.000 55730124.72 74.7053
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-19 IE00BQQP9F84 39000000.000 4595619521.55 117.8364
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-19 IE00BDFBTQ78 28825000.000 1978952708.96 68.6540
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-19 IE00BYWQWR46 11850000.000 732039031.38 61.7754
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-19 IE00BQQP9G91 12300000.000 1564035774.11 127.1574
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-19 IE00BDS67326 3016000.000 212219185.23 70.3645
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-19 IE00BQQP9H09 6050000.000 390103922.68 64.4800
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-19 IE00BL0BMZ89 4600000.000 173798236.62 37.7822
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-19 IE00BMC38736 65350000.000 4714995027.02 72.1499
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-19 IE00BMDH1538 12950000.000 100601400.27 7.7684
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-19 IE00BMDKNW35 46800000.000 518428588.32 11.0775
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-19 IE0000H445G8 470000.000 8268093.38 17.5917
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-19 IE0002PG6CA6 68550000.000 1193990474.63 17.4178
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-19 IE0005B8WVT6 530000.000 12046443.64 22.7291
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-19 IE000YU9K6K2 12140000.000 992448135.54 81.7503
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-19 IE000B9PQW54 740000.000 15985076.25 21.6015
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-19 IE0001J5A2T9 505000.000 14964997.78 29.6337
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-19 IE0005TF96I9 550000.000 11221665.02 20.4030
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-19 IE000M7V94E1 35570000.000 2327154464.61 65.4246
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-19 IE000NXF88S1 6670000.000 211694851.17 31.7384
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-19 IE000YYE6WK5 125900000.000 8890243979.77 70.6135
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-19 IE000J6CHW80 2574000.000 64477431.35 25.0495
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-19 IE0007I99HX7 1750000.000 45129248.12 25.7881
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-19 IE000SBU19F7 700000.000 17115003.09 24.4500
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-19 IE0007Y8Y157 21650000.000 532910198.69 24.6148

© 2026 PR Newswire
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.