VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BF541080
|311000.000
|42277975.82
|135.9420
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59759809.94
|74.1437
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BQQP9F84
|36500000.000
|3882963245.40
|106.3826
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BDFBTQ78
|27375000.000
|1754343093.06
|64.0856
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BYWQWR46
|11900000.000
|786990692.98
|66.1337
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1385412086.97
|114.0257
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BDS67326
|2686000.000
|187640190.74
|69.8586
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|388401573.71
|64.1986
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BL0BMZ89
|4450000.000
|165660448.77
|37.2271
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BMC38736
|62550000.000
|4533064210.32
|72.4711
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|94341677.41
|7.3704
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-02
|IE00BMDKNW35
|47550000.000
|582939141.17
|12.2595
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-02
|IE0000H445G8
|470000.000
|8129697.17
|17.2972
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-02
|IE0002PG6CA6
|64000000.000
|1055757337.84
|16.4962
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-02
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11796085.51
|22.2568
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-02
|IE000YU9K6K2
|11740000.000
|948750079.80
|80.8135
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-02
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16694960.94
|22.5608
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-02
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13839124.42
|27.9578
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-02
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11400668.52
|20.7285
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-02
|IE000M7V94E1
|34520000.000
|2220905492.74
|64.3368
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-02
|IE000NXF88S1
|4690000.000
|131561621.23
|28.0515
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-02
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|8700507271.12
|69.9960
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-02
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63751674.62
|24.7676
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-02
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|49798932.37
|25.5379
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-02
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17017223.24
|24.3103
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-02
|IE0007Y8Y157
|21300000.000
|542101563.14
|25.4508
