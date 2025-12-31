Anzeige
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
31.12.2025
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 31

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-30 IE00BF541080 311000.000 41716001.57 134.1351
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-30 IE00BF540Z61 851000.000 62315558.98 73.2263
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-30 IE00BQQP9F84 35800000.000 3527330131.34 98.5288
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-30 IE00BDFBTQ78 20875000.000 1190136987.54 57.0126
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-30 IE00BYWQWR46 12100000.000 833987709.53 68.9246
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-30 IE00BQQP9G91 12300000.000 1310483055.54 106.5433
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-30 IE00BDS67326 2478000.000 169507741.86 68.4051
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-30 IE00BQQP9H09 6000000.000 386709718.66 64.4516
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-30 IE00BL0BMZ89 4300000.000 155590329.51 36.1838
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-30 IE00BMC38736 57900000.000 3604962893.65 62.2619
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-30 IE00BMDH1538 12350000.000 81880504.01 6.6300
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-30 IE00BMDKNW35 46250000.000 542817086.69 11.7366
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-30 IE0000H445G8 470000.000 8091632.64 17.2162
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-30 IE0002PG6CA6 43350000.000 629860075.01 14.5296
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-30 IE0005B8WVT6 530000.000 11571012.15 21.8321
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-30 IE000YU9K6K2 9540000.000 645731134.86 67.6867
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-30 IE000B9PQW54 740000.000 16586190.18 22.4138
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-30 IE0001J5A2T9 485000.000 12755722.37 26.3005
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-30 IE0005TF96I9 450000.000 9420819.32 20.9352
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-30 IE000M7V94E1 29620000.000 1594684253.44 53.8381
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-30 IE000NXF88S1 1520000.000 35265662.55 23.2011
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-30 IE000YYE6WK5 119300000.000 7304929405.00 61.2316
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-30 IE000J6CHW80 2574000.000 63363499.72 24.6167
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-30 IE0007I99HX7 1750000.000 44354115.59 25.3452
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-30 IE000SBU19F7 550000.000 13197631.16 23.9957
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-30 IE0007Y8Y157 19450000.000 488629808.54 25.1224

