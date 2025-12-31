VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 31
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BF541080
|311000.000
|41716001.57
|134.1351
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62315558.98
|73.2263
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3527330131.34
|98.5288
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BDFBTQ78
|20875000.000
|1190136987.54
|57.0126
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|833987709.53
|68.9246
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1310483055.54
|106.5433
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BDS67326
|2478000.000
|169507741.86
|68.4051
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|386709718.66
|64.4516
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|155590329.51
|36.1838
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BMC38736
|57900000.000
|3604962893.65
|62.2619
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BMDH1538
|12350000.000
|81880504.01
|6.6300
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-30
|IE00BMDKNW35
|46250000.000
|542817086.69
|11.7366
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-30
|IE0000H445G8
|470000.000
|8091632.64
|17.2162
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-30
|IE0002PG6CA6
|43350000.000
|629860075.01
|14.5296
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-30
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11571012.15
|21.8321
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-30
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|645731134.86
|67.6867
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-30
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16586190.18
|22.4138
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-30
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12755722.37
|26.3005
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-30
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9420819.32
|20.9352
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-30
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1594684253.44
|53.8381
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-30
|IE000NXF88S1
|1520000.000
|35265662.55
|23.2011
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-30
|IE000YYE6WK5
|119300000.000
|7304929405.00
|61.2316
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-30
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63363499.72
|24.6167
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-30
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44354115.59
|25.3452
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-30
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13197631.16
|23.9957
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-30
|IE0007Y8Y157
|19450000.000
|488629808.54
|25.1224
