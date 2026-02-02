Anzeige
Mehr »
Montag, 02.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
30.01.26 | 18:26
61,91 Euro
-0,65 % -0,41
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
61,7062,9309:03
61,8562,7909:04
PR Newswire
02.02.2026 08:06 Uhr
78 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-30 IE00BF541080 311000.000 42279884.23 135.9482
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-30 IE00BF540Z61 806000.000 59905833.83 74.3249
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-30 IE00BQQP9F84 36500000.000 3942936464.02 108.0257
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-30 IE00BDFBTQ78 26475000.000 1735026445.32 65.5345
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-30 IE00BYWQWR46 11900000.000 799022986.49 67.1448
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-30 IE00BQQP9G91 12400000.000 1452649737.67 117.1492
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-30 IE00BDS67326 2650000.000 185601101.28 70.0382
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-30 IE00BQQP9H09 6000000.000 383854564.50 63.9758
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-30 IE00BL0BMZ89 4450000.000 166542309.61 37.4252
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-30 IE00BMC38736 62200000.000 4425030350.72 71.1420
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-30 IE00BMDH1538 12800000.000 95547336.77 7.4646
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-30 IE00BMDKNW35 47550000.000 603542406.63 12.6928
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-30 IE0000H445G8 470000.000 8248636.06 17.5503
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-30 IE0002PG6CA6 62950000.000 1076037617.86 17.0935
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-30 IE0005B8WVT6 530000.000 11832991.25 22.3264
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-30 IE000YU9K6K2 11590000.000 969856470.35 83.6805
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-30 IE000B9PQW54 740000.000 16765656.50 22.6563
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-30 IE0001J5A2T9 495000.000 13866574.31 28.0133
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-30 IE0005TF96I9 550000.000 11487183.58 20.8858
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-30 IE000M7V94E1 34170000.000 2282801781.32 66.8072
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-30 IE000NXF88S1 4440000.000 124204519.41 27.9740
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-30 IE000YYE6WK5 123950000.000 8842151489.56 71.3364
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-30 IE000J6CHW80 2574000.000 63751036.72 24.7673
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-30 IE0007I99HX7 1950000.000 49630116.54 25.4513
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-30 IE000SBU19F7 700000.000 16948530.47 24.2122
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-30 IE0007Y8Y157 21250000.000 541887361.47 25.5006

© 2026 PR Newswire
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.