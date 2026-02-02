VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BF541080
|311000.000
|42279884.23
|135.9482
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59905833.83
|74.3249
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BQQP9F84
|36500000.000
|3942936464.02
|108.0257
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BDFBTQ78
|26475000.000
|1735026445.32
|65.5345
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BYWQWR46
|11900000.000
|799022986.49
|67.1448
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1452649737.67
|117.1492
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BDS67326
|2650000.000
|185601101.28
|70.0382
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|383854564.50
|63.9758
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BL0BMZ89
|4450000.000
|166542309.61
|37.4252
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BMC38736
|62200000.000
|4425030350.72
|71.1420
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|95547336.77
|7.4646
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-30
|IE00BMDKNW35
|47550000.000
|603542406.63
|12.6928
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-30
|IE0000H445G8
|470000.000
|8248636.06
|17.5503
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-30
|IE0002PG6CA6
|62950000.000
|1076037617.86
|17.0935
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-30
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11832991.25
|22.3264
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-30
|IE000YU9K6K2
|11590000.000
|969856470.35
|83.6805
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-30
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16765656.50
|22.6563
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-30
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13866574.31
|28.0133
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-30
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11487183.58
|20.8858
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-30
|IE000M7V94E1
|34170000.000
|2282801781.32
|66.8072
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-30
|IE000NXF88S1
|4440000.000
|124204519.41
|27.9740
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-30
|IE000YYE6WK5
|123950000.000
|8842151489.56
|71.3364
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-30
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63751036.72
|24.7673
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-30
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|49630116.54
|25.4513
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-30
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16948530.47
|24.2122
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-30
|IE0007Y8Y157
|21250000.000
|541887361.47
|25.5006
