VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BF541080
|311000.000
|41735239.69
|134.1969
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62321055.08
|73.2327
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3488488362.69
|97.4438
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BDFBTQ78
|20975000.000
|1187756053.40
|56.6272
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|829271248.20
|68.5348
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1291365808.41
|105.4176
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BDS67326
|2496000.000
|171191087.20
|68.5862
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|383981278.15
|63.9969
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|155071815.21
|36.0632
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BMC38736
|58050000.000
|3582609270.74
|61.7159
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|81962145.34
|6.6099
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-31
|IE00BMDKNW35
|46450000.000
|540719462.08
|11.6409
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-31
|IE0000H445G8
|470000.000
|8057983.92
|17.1446
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-31
|IE0002PG6CA6
|43450000.000
|629096736.45
|14.4786
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-31
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11517620.82
|21.7314
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-31
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|641562547.97
|67.2497
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-31
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16494379.15
|22.2897
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-31
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|12902334.22
|26.0653
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-31
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9358317.39
|20.7963
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-31
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1594478421.06
|53.8311
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-31
|IE000NXF88S1
|1570000.000
|36124052.19
|23.0090
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-31
|IE000YYE6WK5
|119300000.000
|7268149264.28
|60.9233
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-31
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63399470.54
|24.6307
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-31
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44028318.46
|25.1590
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-31
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13096664.03
|23.8121
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-31
|IE0007Y8Y157
|19500000.000
|486558904.22
|24.9517
