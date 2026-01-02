Anzeige
Mehr »
Freitag, 02.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SILBER-TSUNAMI: $82/Unze - PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
02.01.26 | 09:20
84,96 Euro
-0,13 % -0,11
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
84,9484,9509:23
84,9484,9509:23
PR Newswire
02.01.2026 08:06 Uhr
47 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-31 IE00BF541080 311000.000 41735239.69 134.1969
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-31 IE00BF540Z61 851000.000 62321055.08 73.2327
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-31 IE00BQQP9F84 35800000.000 3488488362.69 97.4438
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-31 IE00BDFBTQ78 20975000.000 1187756053.40 56.6272
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-31 IE00BYWQWR46 12100000.000 829271248.20 68.5348
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-31 IE00BQQP9G91 12250000.000 1291365808.41 105.4176
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-31 IE00BDS67326 2496000.000 171191087.20 68.5862
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-31 IE00BQQP9H09 6000000.000 383981278.15 63.9969
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-31 IE00BL0BMZ89 4300000.000 155071815.21 36.0632
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-31 IE00BMC38736 58050000.000 3582609270.74 61.7159
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-31 IE00BMDH1538 12400000.000 81962145.34 6.6099
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-31 IE00BMDKNW35 46450000.000 540719462.08 11.6409
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-31 IE0000H445G8 470000.000 8057983.92 17.1446
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-31 IE0002PG6CA6 43450000.000 629096736.45 14.4786
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-31 IE0005B8WVT6 530000.000 11517620.82 21.7314
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-31 IE000YU9K6K2 9540000.000 641562547.97 67.2497
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-31 IE000B9PQW54 740000.000 16494379.15 22.2897
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-31 IE0001J5A2T9 495000.000 12902334.22 26.0653
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-31 IE0005TF96I9 450000.000 9358317.39 20.7963
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-31 IE000M7V94E1 29620000.000 1594478421.06 53.8311
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-31 IE000NXF88S1 1570000.000 36124052.19 23.0090
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-31 IE000YYE6WK5 119300000.000 7268149264.28 60.9233
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-31 IE000J6CHW80 2574000.000 63399470.54 24.6307
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-31 IE0007I99HX7 1750000.000 44028318.46 25.1590
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-31 IE000SBU19F7 550000.000 13096664.03 23.8121
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-31 IE0007Y8Y157 19500000.000 486558904.22 24.9517

© 2026 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.