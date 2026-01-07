VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BF541080
|311000.000
|41826918.38
|134.4917
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62416590.20
|73.3450
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3722356643.88
|103.9764
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BDFBTQ78
|21075000.000
|1279274271.77
|60.7010
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BYWQWR46
|12050000.000
|837990968.87
|69.5428
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1368542896.04
|111.7178
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BDS67326
|2496000.000
|171770911.30
|68.8185
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|393188346.69
|65.5314
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|160942750.02
|37.4285
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BMC38736
|58500000.000
|3933825259.94
|67.2449
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|87702547.63
|7.0728
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-06
|IE00BMDKNW35
|46450000.000
|623651183.99
|13.4263
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-06
|IE0000H445G8
|470000.000
|8378865.05
|17.8274
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-06
|IE0002PG6CA6
|43650000.000
|708339782.17
|16.2277
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-06
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11472844.80
|21.6469
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-06
|IE000YU9K6K2
|9590000.000
|726287188.19
|75.7338
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-06
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17367681.21
|23.4698
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-06
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13232665.84
|26.7327
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-06
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9718747.93
|21.5972
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-06
|IE000M7V94E1
|29720000.000
|1817238294.99
|61.1453
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-06
|IE000NXF88S1
|1670000.000
|41667193.36
|24.9504
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-06
|IE000YYE6WK5
|119300000.000
|7960468817.44
|66.7265
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-06
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63570778.60
|24.6973
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-06
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45110158.13
|25.7772
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-06
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13545347.07
|24.6279
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-06
|IE0007Y8Y157
|19600000.000
|520143033.86
|26.5379
© 2026 PR Newswire