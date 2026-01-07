Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 07

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-06 IE00BF541080 311000.000 41826918.38 134.4917
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-06 IE00BF540Z61 851000.000 62416590.20 73.3450
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-06 IE00BQQP9F84 35800000.000 3722356643.88 103.9764
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-06 IE00BDFBTQ78 21075000.000 1279274271.77 60.7010
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-06 IE00BYWQWR46 12050000.000 837990968.87 69.5428
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-06 IE00BQQP9G91 12250000.000 1368542896.04 111.7178
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-06 IE00BDS67326 2496000.000 171770911.30 68.8185
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-06 IE00BQQP9H09 6000000.000 393188346.69 65.5314
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-06 IE00BL0BMZ89 4300000.000 160942750.02 37.4285
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-06 IE00BMC38736 58500000.000 3933825259.94 67.2449
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-06 IE00BMDH1538 12400000.000 87702547.63 7.0728
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-06 IE00BMDKNW35 46450000.000 623651183.99 13.4263
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-06 IE0000H445G8 470000.000 8378865.05 17.8274
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-06 IE0002PG6CA6 43650000.000 708339782.17 16.2277
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-06 IE0005B8WVT6 530000.000 11472844.80 21.6469
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-06 IE000YU9K6K2 9590000.000 726287188.19 75.7338
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-06 IE000B9PQW54 740000.000 17367681.21 23.4698
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-06 IE0001J5A2T9 495000.000 13232665.84 26.7327
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-06 IE0005TF96I9 450000.000 9718747.93 21.5972
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-06 IE000M7V94E1 29720000.000 1817238294.99 61.1453
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-06 IE000NXF88S1 1670000.000 41667193.36 24.9504
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-06 IE000YYE6WK5 119300000.000 7960468817.44 66.7265
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-06 IE000J6CHW80 2574000.000 63570778.60 24.6973
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-06 IE0007I99HX7 1750000.000 45110158.13 25.7772
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-06 IE000SBU19F7 550000.000 13545347.07 24.6279
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-06 IE0007Y8Y157 19600000.000 520143033.86 26.5379

