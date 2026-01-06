Anzeige
Dienstag, 06.01.2026
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
WKN: A3CR8S | ISIN: IE0000H445G8 | Ticker-Symbol: CNIE
Tradegate
06.01.26 | 08:01
15,354 Euro
+1,90 % +0,286
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
06.01.2026 08:06 Uhr
71 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 06

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-05 IE00BF541080 311000.000 41782976.96 134.3504
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-05 IE00BF540Z61 851000.000 62337865.77 73.2525
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-05 IE00BQQP9F84 35800000.000 3578376606.97 99.9547
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-05 IE00BDFBTQ78 21075000.000 1239477378.04 58.8127
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-05 IE00BYWQWR46 12100000.000 840264184.71 69.4433
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-05 IE00BQQP9G91 12250000.000 1322313206.32 107.9439
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-05 IE00BDS67326 2496000.000 171412321.50 68.6748
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-05 IE00BQQP9H09 6000000.000 388304992.92 64.7175
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-05 IE00BL0BMZ89 4300000.000 159002015.44 36.9772
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-05 IE00BMC38736 58200000.000 3808131443.73 65.4318
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-05 IE00BMDH1538 12400000.000 86927547.18 7.0103
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-05 IE00BMDKNW35 46450000.000 628105255.11 13.5222
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-05 IE0000H445G8 470000.000 8272657.52 17.6014
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-05 IE0002PG6CA6 43450000.000 669218359.76 15.4020
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-05 IE0005B8WVT6 530000.000 11401829.21 21.5129
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-05 IE000YU9K6K2 9540000.000 695748521.32 72.9296
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-05 IE000B9PQW54 740000.000 16736376.12 22.6167
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-05 IE0001J5A2T9 495000.000 13107700.90 26.4802
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-05 IE0005TF96I9 450000.000 9445170.76 20.9893
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-05 IE000M7V94E1 29620000.000 1773821770.21 59.8859
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-05 IE000NXF88S1 1570000.000 39300278.35 25.0320
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-05 IE000YYE6WK5 119300000.000 7826914657.26 65.6070
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-05 IE000J6CHW80 2574000.000 63502890.49 24.6709
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-05 IE0007I99HX7 1750000.000 44572090.53 25.4698
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-05 IE000SBU19F7 550000.000 13340682.90 24.2558
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-05 IE0007Y8Y157 19500000.000 507853885.26 26.0438

© 2026 PR Newswire
