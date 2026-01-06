VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BF541080
|311000.000
|41782976.96
|134.3504
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62337865.77
|73.2525
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3578376606.97
|99.9547
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BDFBTQ78
|21075000.000
|1239477378.04
|58.8127
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|840264184.71
|69.4433
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1322313206.32
|107.9439
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BDS67326
|2496000.000
|171412321.50
|68.6748
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|388304992.92
|64.7175
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|159002015.44
|36.9772
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BMC38736
|58200000.000
|3808131443.73
|65.4318
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|86927547.18
|7.0103
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-05
|IE00BMDKNW35
|46450000.000
|628105255.11
|13.5222
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-05
|IE0000H445G8
|470000.000
|8272657.52
|17.6014
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-05
|IE0002PG6CA6
|43450000.000
|669218359.76
|15.4020
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-05
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11401829.21
|21.5129
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-05
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|695748521.32
|72.9296
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-05
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16736376.12
|22.6167
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-05
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13107700.90
|26.4802
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-05
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9445170.76
|20.9893
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-05
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1773821770.21
|59.8859
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-05
|IE000NXF88S1
|1570000.000
|39300278.35
|25.0320
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-05
|IE000YYE6WK5
|119300000.000
|7826914657.26
|65.6070
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-05
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63502890.49
|24.6709
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-05
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44572090.53
|25.4698
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-05
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13340682.90
|24.2558
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-05
|IE0007Y8Y157
|19500000.000
|507853885.26
|26.0438
