PTA-News: Aktien Global News: Harvest Technology: Sicherheit als Wachstumstreiber

Aktien Global News: Harvest Technology: Sicherheit als Wachstumstreiber

Frankfurt, 10. August 2025 (pta000/10.08.2025/10:00 UTC+2)

Die Digitalisierung macht keinen Halt vor den entlegensten Orten - und auch nicht vor der Frage, wer dort arbeitet. Zunehmend übernehmen autonome Systeme Aufgaben, für die früher Menschen anwesend sein mussten. Das verändert nicht nur Abläufe in Industrie und Militär, sondern schafft einen wachsenden Markt für Technologien, die Daten sicher und zuverlässig über große Distanzen transportieren.

Vom Strandproblem zur Hochsicherheitsfrage

Jeder kennt es: Im Urlaub am Strand noch schnell die Mails checken - und scheitern, weil der Empfang kaum ausreicht. Messenger-Nachrichten schaffen es irgendwie durch, Anhänge bleiben hängen. Für die meisten ist das nur ein Ärgernis. Doch auf einer Ölplattform mitten im Ozean oder an einem abgelegenen Militärstützpunkt kann eine instabile Verbindung weitreichende Folgen haben.

Hier müssen Daten nicht nur übertragen, sondern vor allem geschützt werden - in Echtzeit, ohne Ausfälle. Unternehmen, Sicherheitsbehörden und Armeen sehen sich in einer Welt zunehmender geopolitischer Spannungen längst in einem ständigen "Datenkrieg". Angriffe, Manipulation und Sabotage gehören dabei ebenso zum Szenario wie die Notwendigkeit, Personal aus Gefahrenzonen fernzuhalten.

Datenströme statt Menschen vor Ort

Wenn militärische Planer heute über künftige Einsätze nachdenken, spielt Präsenz vor Ort eine immer kleinere Rolle. Das Pentagon will bspw. noch stärker auf Drohnen und autonome Systeme setzen. Das spart Menschenleben - erfordert aber eine lückenlose Datenverbindung zu weit entfernten Kommandozentralen in Ramstein oder Arlington.

Milliardenpotenzial im IoT-Sektor

Laut McKinsey könnten Automatisierung und Fernzugriff im Bereich "Internet of Things" bis Ende der Dekade Produktivitätsgewinne zwischen 400 und 650 Milliarden US-Dollar freisetzen. Neben Kostenvorteilen sind es vor allem die sicherheitsrelevanten Aspekte, die den Markt befeuern.

Harvest Technology - australischer Spezialist mit Ambitionen

Mitten in diesem Umfeld positioniert sich die australische Harvest Technology Group (0,016 AUD; ISIN AU0000082422). Das Unternehmen entwickelt Hard- und Software, um HD-Video, Audio- und Sensordaten selbst unter widrigsten Bedingungen mit minimaler Bandbreite zu übertragen. Ziel ist es, kritische Anlagen oder Einsatzorte aus sicherer Entfernung zu überwachen, zu inspizieren und sogar zu steuern.

Die Lösungen kommen bereits bei Energie- und Verteidigungsunternehmen zum Einsatz, Partnerschaften bestehen unter anderem mit Marlink und Guerrilla Technologies. 2025 will Harvest in Nordamerika und Europa expandieren - und erstmals schwarze Zahlen schreiben. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7 Millionen Euro ist die Aktie außerhalb Australiens bislang ein Geheimtipp, notiert aber auch in Frankfurt.

Harvest Technology Group ISIN: AU0000082422 https://harvest.technology/

