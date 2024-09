Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, wird auf der IAA Transportation 2024 in Hannover (Deutschland) vom 17. bis 22. September eine breite Palette an innovativen Lösungen für wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge vorstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910328787/de/

Eaton's hydrogen recirculation blower cycles surplus hydrogen to the stack's inlet, which extends system longevity through anode purging. (Photo: Business Wire)

"Eaton ist davon überzeugt, dass Wasserstoff eine bedeutende Rolle bei der Dekarbonisierung von Nutzfahrzeugen spielen kann", sagte Scott Adams, Senior Vice President, Global Products, bei der Mobility Group von Eaton. "Unabhängig davon, ob ein Fahrzeug mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle oder einem Wasserstoff-Verbrennungsmotor angetrieben wird unser breites Spektrum an innovativen Lösungen macht Eaton zu einem wertvollen Zulieferpartner."

TVS-Technologie von Eaton verbessert die Brennstoffzellenleistung

Die Rückführung von überschüssigem Wasserstoff durch den Brennstoffzellenstapel ist entscheidend für das Erreichen eines hohen Wirkungsgrades von Brennstoffzellen. Das auf der TVS-Technologie von Eaton basierende Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse führt dem Einlass des Stapels überschüssigen Wasserstoff zu. Es verlängert die Lebensdauer des Systems durch Anodenspülung, Wassermanagement und Reduzierung von Kaltstartproblemen bei gleichzeitiger Maximierung der Wasserstoffausnutzung durch Steigerung des Wirkungsgrades und der Reaktionsfähigkeit des Stapels.

Wasserstoffverbrennungsmotoren brauchen wesentlich mehr Luft für den Verbrennungsprozess. Der TVS-Supercharger von Eaton ist in der Lage, einen sofortigen Luftstrom bei niedrigen Motordrehzahlen zu erzeugen. Er kann abgekoppelt werden, um parasitäre Verluste zu reduzieren, wenn er nicht benötigt wird, und er kann so optimiert werden, dass er einen Turbolader in Superturbo-Anwendungen ergänzt.

Wasserstoffverbrennungsmotoren bringen Herausforderungen mit sich, die innovative Lösungen erfordern

Wasserstoffverbrennungsmotoren bringen besondere Herausforderungen mit sich, die genau in den Kompetenzbereich von Eaton fallen das Motorluftmanagement.

Wasserstoffverbrennungsmotoren haben im Vergleich zu Dieselmotoren höhere Brennraumtemperaturen, was sie anfällig für Oberflächen-Selbstzündung oder Klopfen macht. Eaton, einer der weltweit größten Motorventilhersteller, hat seine umfassende Erfahrung für die Entwicklung seiner nächsten Hohlventil-Generation genutzt, die speziell für Nutzfahrzeuge und Wasserstoffanwendungen konzipiert ist. Das innovative Design der neuen Hohlventile resultiert in niedrigeren Temperaturen, was die Gefahr des Motorklopfens vermindert und die Herstellung des Ventils aus kostengünstigeren Werkstoffen ermöglicht.

Fahrzeuge mit Wasserstoffverbrennungsmotor erfordern robuste Motorbremsen

Wasserstoffverbrennungsmotoren benötigen wegen ihres niedrigen Verdichtungsverhältnisses eine stärkere Motorbremsung. Die 1,5-Takt-Motorbremse liefert im Vergleich zu einer herkömmlichen Motorbremse 40 mehr Bremskraft bei niedriger Drehzahl. Tests haben gezeigt, dass die Kombination aus einem Eaton-Supercharger und einer 1,5-Takt-Motorbremse eine zusätzliche Bremsleistung von bis zu 20% bietet.

Weitere Informationen zu den Eaton-Lösungen für den Nutzfahrzeugmarkt erhalten Sie in Halle 21, Messestand B22, auf der IAA Transportation 2024.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die Bereiche Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität her. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, unsere Geschäftstätigkeit auf integre Weise zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir die Wende auf der Erde hin zu erneuerbaren Energien, arbeiten an der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und bauen mit an einer nachhaltigeren Gesellschaft für die Menschen von heute und die kommenden Generationen.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit über hundert Jahren an der Börse New York (NYSE) notiert. Wir haben im Jahr 2023 einen Umsatz von 23,2 Milliarden USD erzielt und betreuen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.eaton.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910328787/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

(216) 333-2876 (mobil)

thomasjnellenbach@eaton.com