Das Marktumfeld für die Chemieproduzenten BASF und Evonik bleibt auch im zweiten Halbjahr des Jahres 2024 mau. So blickt die gesamte Chemie-Industrie in Deutschland weiterhin vorsichtig in die Zukunft. Die Erholung habe im zweiten Quartal an Schwung verloren, berichtete der Branchenverband VCI. Die deutsche Industrie habe in den vergangenen drei Monaten die Produktion gedrosselt und sich mit Bestellungen zurückgehalten. Auch die Nachfrage aus dem Ausland sei rückläufig. Zudem verkauften Pharmafirmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...