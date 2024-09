The following instruments on XETRA do have their first trading 11.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.09.2024Aktien1 AU0000232415 HyTerra Ltd.2 US4576511079 Innovex International Inc.3 CA60306F1018 Mineral Road Discovery Inc.4 CA69380V2057 PTX Metals Inc.5 CA80917B1094 Scope Technologies Corp.Anleihen/ETF1 XS2895051212 Compass Group PLC2 XS2898290916 Digital Dutch Finco B.V.3 USU4328RAL88 Hilton Domestic Operating Company Inc.4 US718547AX08 Phillips 66 Co.5 NO0013330522 B2 Impact ASA6 DE000A3LWZL7 NCO Invest S.A.7 DE000A3LWZK9 NCO Invest S.A.8 XS2898762864 SES S.A.9 NO0011057622 ShaMaran Petroleum Corp.10 DE000BU0E212 Deutschland, Bundesrepublik11 XS2885225966 ING Groep N.V.12 XS0128200622 Landesbank Baden-Württemberg13 USP2281VAA81 Centrais Elétricas Brasileiras S.A.14 XS2891674637 ELM B.V.15 US26884ABP75 ERP Operating L.P.16 XS2898731471 HSBC Holdings PLC17 DE000A383G15 Lloyds Bank GmbH18 XS2896922312 Nationwide Building Society19 DE000NLB46B4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB4589 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB4571 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 DE000NLB4555 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-23 DE000NLB4530 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-24 DE000NLB4514 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-25 XS2899774579 Nordea Bank Abp26 US69331CAM01 PG & E Corp.27 US718547AY80 Phillips 66 Co.28 USH42097EZ68 UBS Group AG29 US384802AF19 W.W. Grainger Inc.30 US976656CS53 Wisconsin Electric Power Co.31 US976656CT37 Wisconsin Electric Power Co.32 PTEDPSOM0002 EDP - Energias de Portugal S.A.33 XS2900391777 Sandoz Finance B.V.34 XS2899636935 SES S.A.35 DE000A3L3AF1 ADLER Financing S.à r.l.36 DE000A3L3AE4 ADLER Financing S.à r.l.37 DE000A3L3AD6 ADLER Financing S.à r.l.38 FR0128537240 Frankreich, Republik39 DE000HLB59R5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 ES0L02509054 Spanien, Königreich Spanien Prozentnotiz41 LU2785470191 Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF