HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von BMW nach der negativen Kursreaktion auf die Gewinnwarnung zwar von 102,50 auf 96,00 Euro gesenkt. Analyst Marc-Rene Tonn stufte die Papiere in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar aber von "Hold" auf "Buy" hoch. Er sieht nämlich eine attraktive Einstiegschance. Wohl deutlich sinkende Markterwartungen sollten eine realistischere Basis schaffen im aktuell herausfordernden Umfeld./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

© 2024 dpa-AFX-Analyser